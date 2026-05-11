Cháy quán karaoke ở Hà Nội, khói dày đặc bốc cao hàng chục mét, gần 10 xe cứu hỏa tới hiện trường

Đời sống 11/05/2026 12:25

Hỏa hoạn bùng phát tại quán karaoke Volume Club ở phường Từ Liêm, lực lượng chức năng điều gần 10 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến dập đám cháy.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 10h15 ngày 11/5, đám cháy bất ngờ bùng phát tại quán karaoke Volume Club. Khói đen nhanh chóng bao trùm khu vực, khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động gần 10 xe chữa cháy cùng lực lượng chức năng tới hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cháy quán karaoke ở Hà Nội, khói dày đặc bốc cao hàng chục mét, gần 10 xe cứu hỏa tới hiện trường - Ảnh 1Cháy quán karaoke ở Hà Nội, khói dày đặc bốc cao hàng chục mét, gần 10 xe cứu hỏa tới hiện trường - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động gần 10 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ được điều động tới hiện trường để dập lửa. Cảnh sát đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để nỗ lực dập tắt đám cháy.

Đến 11 giờ 30 phút, đám cháy vẫn bốc lên dữ dội, xe cứu thương cũng được điều đến hiện trường. Cảnh sát đã đưa xe thang tiếp cận hiện trường nhưng gặp khó khăn vì vướng nhiều dây điện. 

Một số nhân chứng cho biết, ban đầu họ chỉ thấy khói bốc ra từ bên trong quán. Sau đó, khói ngày càng dày đặc, kèm theo một số tiếng nổ nhỏ, khiến nhiều người tri hô báo cháy.

Cháy quán karaoke ở Hà Nội, khói dày đặc bốc cao hàng chục mét, gần 10 xe cứu hỏa tới hiện trường - Ảnh 3
Khói bốc lên dày đặc bốc cao hàng chục mét, kèm theo một số tiếng nổ tại quán karaoke Volume Club, khiến nhiều người hoảng sợ - ẢNh: Báo Người Lao Động

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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