NÓNG: Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 6 người thương vong

Đời sống 09/05/2026 16:10

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng là do tài xế Trần Văn Hậu (53 tuổi, ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) không làm chủ tốc độ khi điều khiển ô tô vào khúc cua trên đèo Tô Na.

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, sáng 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự ông Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tại xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai), tài xế trong vụ việc xe khách gặp tai nạn khiến 6 người thương vong.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tài xế Trần Văn Hậu không làm chủ tốc độ khi vào khúc cua; không làm chủ tay lái dẫn đến vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

 

Hành vi của ông Hậu có dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự với ông Hậu để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, ông Hậu có giấy phép lái xe hạng D; kết quả kiểm tra không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

NÓNG: Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 6 người thương vong - Ảnh 1
Tài xế Trần Văn Hậu tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 8-5, tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tổ dân phố 1, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe khách loại 16 chỗ BKS 77F-000.05 lưu thông trên Quốc lộ 25 theo hướng xã Phú Túc đi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

 

Khi đến Km 110+550m thuộc địa phận buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai, xe bất ngờ mất lái, lao sang lề đường bên trái.

Vụ tai nạn khiến bà Võ Thị H. (SN 1951) tử vong tại chỗ; anh Lê Kim H. (SN 1989) và anh Nguyễn Việt H. (SN 1980, cùng trú Phú Túc) tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, ba người khác bị thương với các mức độ khác nhau.

Ngày 9/5, Công an phường Định Công (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cô gái tử vong trên sông Tô Lịch vào sáng cùng ngày.

