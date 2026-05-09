Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ

Sao quốc tế 09/05/2026 16:14

Theo Lâm Tâm Như, để đồng hành tốt hơn với con gái 9 tuổi trong quá trình trưởng thành, cô tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ. Đồng thời, ngôi sao tập trung hơn vào nếp sinh hoạt và nhu cầu cảm xúc của con. Sự điều chỉnh đã diễn ra gần ba năm.

Trước đây, Lâm Tâm Như thường thư giãn với một ly đồ uống có cồn và tận hưởng thời gian riêng sau khi con gái ngủ. Hiện tại, cô ở bên con mỗi đêm, lắng nghe con kể những câu chuyện thú vị ở trường, có lúc ngủ thiếp trước cả con.

Cô thức dậy đúng 7 giờ sáng để đưa con gái đến trường, sau đó dành thời gian buổi sáng để uống cà phê và ăn sáng.

 

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ - Ảnh 1

Để giữ sức khỏe, Lâm Tâm Như tập tạ, đấm boxing và yoga kết hợp 5 ngày một tuần trong suốt những năm gần đây. Nhờ thế, cô duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể ổn định ở mức 22,2%. Cô cũng chọn thực phẩm nguyên chất, tuân thủ quy tắc "1 phần protein + 2 phần rau + 3 phần tinh bột", kiêng đường gần 20 năm và không ăn sau 6 giờ chiều.

Diễn viên thừa nhận cô trở nên đặc biệt nhạy cảm với sức khỏe từ khi làm mẹ. Cô biến áp lực của việc sinh con khi không còn trẻ thành động lực để tự kỷ luật, với mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho ái nữ.

 

Để đồng hành với con gái 9 tuổi, Lâm Tâm Như tự nguyện từ bỏ thói quen uống rượu trước khi ngủ - Ảnh 2

Lâm Tâm Như khoe, con gái lớn ngày càng gần gũi mẹ hơn nên cô "ngại" đi làm xa nhà. Bé gái được mẹ khen "tinh ý, chu đáo và lãng mạn hơn cả bố" khi biết đưa khăn giấy cho mẹ khi thấy mẹ nhỏ thuốc nhỏ mắt. Bé còn bí mật tự tay làm thiệp chúc mừng Mother's Day và háo hức khoe "sẽ tặng cho mẹ món quà đặc biệt", khiến cô rất vui.

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