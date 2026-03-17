Nguyên nhân Lâm Tâm Như áp lực tuổi tác ở tuổi U50

Sao quốc tế 17/03/2026 06:30

Mới đây, những bức ảnh được cho là do người qua đường chụp khi Lâm Tâm Như xuất hiện trước một khách sạn cho thấy gương mặt gần như không trang điểm, lộ rõ nếp nhăn ở khóe mắt và dấu hiệu lão hóa. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng thần tượng màn ảnh một thời đã “không còn trẻ trung như trước”, thậm chí so sánh diện mạo của cô với hình ảnh phụ nữ trung niên bình thường.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng ngoại hình hiện tại của Lâm Tâm Như vẫn đáng ngưỡng mộ khi xét đến độ tuổi. “Ở tuổi 49 mà giữ được phong thái như vậy đã là rất tuyệt rồi”, một người dùng mạng bình luận.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận rộng rãi, không chỉ xoay quanh ngoại hình của nữ diễn viên mà còn gợi ra câu hỏi lớn hơn về tiêu chuẩn sắc đẹp dành cho người nổi tiếng, đặc biệt là phụ nữ trong ngành giải trí. Trong nhiều năm qua, hình ảnh của các ngôi sao thường gắn liền với lớp trang điểm kỹ lưỡng, ánh sáng sân khấu và các công cụ chỉnh sửa hình ảnh. Vì vậy, những bức ảnh đời thường không qua “bộ lọc” đôi khi khiến công chúng bất ngờ.

Theo các chuyên gia da liễu, quá trình lão hóa là quy luật tự nhiên của cơ thể. Từ sau tuổi 25, lượng collagen trong cơ thể con người có xu hướng giảm dần, trung bình khoảng 1- 2% mỗi năm. Điều này khiến da xuất hiện nếp nhăn, độ đàn hồi giảm và cấu trúc khuôn mặt thay đổi theo thời gian. Vì vậy, việc một người ở tuổi gần 50 có dấu hiệu lão hóa là điều hoàn toàn bình thường.

Trong một số cuộc phỏng vấn trước đây, Lâm Tâm Như cũng từng chia sẻ rằng cô không còn quá khắt khe với việc giữ hình ảnh “không tuổi” trước ống kính. Nữ diễn viên cho biết bản thân từng thử nhiều phương pháp chăm sóc sắc đẹp, nhưng hiện tại ưu tiên lối sống cân bằng và tâm lý thoải mái hơn là chạy theo tiêu chuẩn ngoại hình quá khắt khe.

Những năm gần đây, Lâm Tâm Như chuyển hướng mạnh sang lĩnh vực sản xuất phim. Cô gây chú ý khi tham gia sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Hoa đăng sơ thượng, một dự án được đánh giá cao về chất lượng nội dung. Ngoài công việc, nữ diễn viên cũng dành nhiều thời gian cho gia đình và con gái.

