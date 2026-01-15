Lâm Tâm Như hé lộ sau 10 năm chung sống: 'Chồng tôi chưa từng vào bếp'

Cô cho biết từ khi cưới, Hoắc Kiến Hoa chưa vào bếp nấu trọn vẹn bữa cơm nào. Khi còn độc thân, anh chỉ biết hấp sủi cảo và úp mì gói. Khi Lâm Tâm Như làm bếp, chồng phụ cô lấy nước. "Tôi chưa được ăn món anh ấy nấu", người đẹp nói. Cô cũng không yêu cầu chồng học làm món ăn và thấy không cần thiết thay đổi thói quen, tính cách của Hoắc Kiến Hoa.

Tại sự kiện hôm 13/1, người đẹp 50 tuổi nói chồng "dễ nuôi" vì ăn uống đơn giản, không kén chọn. Hai món yêu thích của anh là đậu hũ khô xào thịt và trứng nấu cà chua, có thể ăn liên tục hàng tuần không chán. Vì thế, hai món này thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn của gia đình.

Ngược lại với chồng, Lâm Tâm Như thích học làm bánh, pha chế. Sinh nhật chồng con, cô thường nấu món cầu kỳ, tự làm bánh theo khẩu vị của người thân.

Lâm Tâm Như cũng tiết lộ trước đó cô không có kinh nghiệm chuyện bếp núc. Cho đến thời điểm đại dịch, người đẹp mới nghiêm túc học nấu nướng để chăm sóc gia đình.

Diễn viên cho biết thường dịp cuối năm sẽ rất bận rộn vì sinh nhật của cô, ông xã và con gái diễn ra khá sát nhau.

"Trước đây tôi rất thích đón sinh nhật, nhưng từ khi có con, phải tổ chức sinh nhật cho chồng và con trước, đến lượt mình thì lại không còn hứng thú nữa. Vì vậy vài năm gần đây tôi ít khi tổ chức rình rang, nhiều nhất chỉ là đi ăn với bạn bè, gia đình ở nhà hàng gần nhà. Hơn nữa sinh nhật tôi thường rơi vào dịp Tết, tôi cũng không muốn hẹn bạn bè vì sợ làm phiền người ta. Thường trước kỳ nghỉ sẽ có bạn bè hẹn ăn sớm, nhưng năm nay đến giờ vẫn chưa có ai hẹn tôi", người đẹp chia sẻ.

Trong chín năm kết hôn, cô và Hoắc Kiến Hoa chưa từng tranh cãi gay gắt mà chỉ có một số mâu thuẫn nhỏ, cô cảm thấy đó là một phần của hôn nhân. Sau thời gian chung sống, cả hai chín chắn hơn, giỏi kiềm chế cơn tức giận hơn. Vợ chồng không bao giờ cãi nhau trước mặt con gái, đợi con ngủ, cả hai mới nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Ở show thực tế See You Again năm ngoái, Tâm Như cho biết vợ chồng tách biệt tài chính. Theo diễn viên, việc ai giữ tiền không quan trọng, nhiệm vụ quan trọng hơn là dành thời gian chăm lo nhà cửa, con cái.