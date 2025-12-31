Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Sao quốc tế 31/12/2025 09:45

Từ tình đồng nghiệp, tình bạn đến hôn nhân, câu chuyện của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa không đi theo mô típ quen thuộc của làng giải trí. Mối quan hệ của họ phát triển dựa trên sự đồng hành và thăng hoa ở thời điểm phù hợp.

Mới đây, Lâm Tâm Như có những chia sẻ hiếm hoi về mối quan hệ với chồng - nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa trong một chương trình truyền hình. Nữ diễn viên cho biết, ban đầu cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương Hoắc Kiến Hoa. Bởi cả hai vốn là bạn bè thân thiết, đã quen biết và đồng hành cùng nhau suốt hơn 10 năm.

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 1

Theo Lâm Tâm Như, nền tảng quan trọng giúp tình bạn khác giới của họ có thể duy trì bền vững trong thời gian dài chính là sự tôn trọng và trân trọng lẫn nhau. “Yếu tố cốt lõi để bạn bè khác giới có thể gắn bó lâu dài là sự trân trọng dành cho đối phương. Ban đầu tôi thực sự không hề có ý định tiến xa hơn với anh ấy,” cô chia sẻ.

Khi được người dẫn chương trình hỏi vui rằng ai là người phải lòng trước, Lâm Tâm Như chỉ mỉm cười và cho biết, vào thời điểm đó, cả hai cùng tham gia quay phim tại Bắc Kinh nên có nhiều cơ hội gặp gỡ và trò chuyện hơn. Những cuộc trò chuyện kéo dài đã giúp họ dần thấu hiểu nhau, từ đó tình cảm cũng tự nhiên nảy sinh.

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 2

 

Nữ diễn viên nhấn mạnh, việc dành thời gian để tìm hiểu đối phương một cách chậm rãi và chân thành là điều vô cùng quan trọng trong bất kỳ mối quan hệ nào. Chính sự đồng điệu và thấu hiểu được vun đắp theo thời gian đã trở thành nền tảng vững chắc cho cuộc hôn nhân của cô và Hoắc Kiến Hoa.

Hoắc Kiến Hoa từng khiến công chúng bất ngờ khi chủ động tỏ tình với Lâm Tâm Như ngay trong tiệc sinh nhật của cô vào năm 2016. Chỉ nửa năm sau, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng đám cưới lãng mạn tổ chức tại Bali (Indonesia), sự kiện từng thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và người hâm mộ châu Á.

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 3

Sau khi kết hôn, cả hai lựa chọn lối sống kín tiếng và tập trung cho gia đình. Hoắc Kiến Hoa gần như rút lui khỏi các hoạt động giải trí, dành nhiều thời gian chăm sóc con gái và thường xuyên được bắt gặp trong những khoảnh khắc đời thường như đưa con đi học hay cùng gia đình mua sắm.

Trong khi đó, Lâm Tâm Như vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên kiêm nhà sản xuất, song luôn giữ gìn đời sống riêng tư, hạn chế tối đa sự xuất hiện trước truyền thông.

Mỹ nhân “Hoàn Châu cách cách” tiết lộ, vợ chồng cô không cãi nhau trước mặt con suốt 9 năm, quản lý chi tiêu riêng nhưng vẫn duy trì các khoản sinh hoạt chung. Lâm Tâm Như khen chồng tiết kiệm, đơn giản, nhưng hào phóng và chiều chuộng con gái.

Từ khóa:   Lâm Tâm Như sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

