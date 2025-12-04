Lâm Tâm Như 'gây sốt' với loạt ảnh chụp bikini trong quá khứ

Không chỉ vậy, cô còn có bộ ảnh bikini nóng bỏng và từng nhận quảng cáo sữa tắm với cát-xê lên tới gần 17 tỷ đồng.

Trước đó, Lâm Tâm Như từng chụp không ít bộ ảnh nóng bỏng, khiến dân tình phải xuýt xoa. Bà xã Hoắc Kiến Hoa tự tin diện bikini và những bộ trang phục "mát mẻ" trên bìa tạp chí, khoe body hoàn hảo, vòng eo thon gọn và đôi chân mướt mắt. Đặc biệt, Lâm Tâm Như còn từng nhận quảng cáo sữa tắm cực táo bạo và kiếm về số tiền cát-xê cực khủng gần 17 tỷ đồng.

Có thể thấy được, nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách chẳng ngại thử thách với những phong cách mới và kiểu nào chị cũng "cân" được hết.

Trong một số bức hình, bà xã của Hoắc Kiến Hoa diện bikini đỏ, khoe vòng eo thon gọn cùng đường cong gợi cảm, ánh mắt tươi tắn và thần thái tự tin. Ở những bộ hình khác, Lâm Tâm Như mặc bikini đen, tạo dáng sexy, khéo léo khoe vòng 1 đầy đặn và vòng 3 săn chắc, thân hình cân đối khiến người xem khó rời mắt.

Loạt ảnh bikini này không chỉ phô diễn nhan sắc mặn mà mà còn khẳng định sự tự tin và phong thái quyến rũ của Lâm Tâm Như trong quá khứ, chứng minh rằng ngoài nét đẹp thuần khiết trên màn ảnh, cô còn sở hữu một hình thể nóng bỏng và gợi cảm không thua kém mỹ nhân nào.

Lâm Tâm Như là nữ diễn viên đình đám top đầu Cbiz hiện nay và còn là nhà sản xuất hàng đầu xứ Đài. Cô được đông đảo khán giả biết đến và yêu thích qua loạt phim "quốc dân" như Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Khuynh Thế Hoàng Phi…

Chẳng những viên mãn về sự nghiệp, Lâm Tâm Như còn có cuộc hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ bên ông xã Hoắc Kiến Hoa và cô con gái dễ thương Cá Heo Nhỏ. Nhớ thuở trước, Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa từng phải đối mặt với vô số thị phi, bị nghi ép cưới, dính tin đồn rạn nứt quanh năm suốt tháng. Thế nhưng thời gian đã chứng minh, họ thực sự là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ, vẫn luôn hạnh phúc bền chặt bên nhau.