Cách ứng xử bất ngờ của Lâm Tâm Như Trần khi Nghiên Hy đề nghị kết thông gia

Sao quốc tế 05/10/2025 15:15

Ngày 1/10, Lâm Tâm Như tham dự sự kiện phúc lợi vì trẻ em ở Đài Loan.

Khi tham gia một show truyền hình cuối tháng 9, Trần Nghiên Hy tiết lộ con trai cô, Tiểu Tinh, và con gái Lâm Tâm Như, Tiểu Cá Heo, chơi với nhau từ khi mới một tháng tuổi, là những người bạn thời thơ ấu đích thực. Cô liên tục khen Tiểu Cá Heo "rất xinh đẹp" và nói đùa "muốn cô bé làm con dâu tương lai".

Ngày 1/10, Lâm Tâm Như tham dự sự kiện phúc lợi vì trẻ em ở Đài Loan. Khi được hỏi về chuyện Trần Nghiên Hy đề nghị kết thông gia, diễn viên nói: "Điều này hình như không phải do tôi quyết định, tôi chỉ thấy những đứa trẻ thật dễ thương. Có được một người bạn cùng lớn lên thật sự là điều hiếm có". Lâm Tâm Như tiết lộ, con gái cô và con trai của Trần Nghiên Hy chơi với nhau từ nhỏ vì tuổi tác xấp xỉ.

Trên Weibo, khán giả khen Lâm Tâm Như ứng xử khéo léo. Đa phần ủng hộ diễn viên có câu trả lời chừng mực, bảo vệ quan điểm "để trẻ em tự do viết nên cuộc đời mình" và đề cao tình bạn từ thời thơ ấu. Các bình luận trên Weibo khen diễn viên "có EQ cao", "vừa không làm mất lòng bạn thân, vừa thể hiện tư duy tích cực"...

Cách ứng xử bất ngờ của Lâm Tâm Như Trần khi Nghiên Hy đề nghị kết thông gia - Ảnh 1

Trước đó, Trần Nghiên Hy cho biết Cá Heo Nhỏ (con gái Lâm Tâm Như) sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Đồng thời cô bé cũng là bạn từ thuở thơ ấu với Tiểu Tinh Tinh, con trai Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy.

Việc hai gia đình nổi tiếng muốn kết thông gia trở thành đề tài thu hút sự chú ý lớn phía cư dân mạng. Cá Heo Nhỏ và Tiểu Tinh Tinh đều sở hữu ngoại hình nổi bật và được yêu thích không hề thua kém cha mẹ.

Cách ứng xử bất ngờ của Lâm Tâm Như Trần khi Nghiên Hy đề nghị kết thông gia - Ảnh 2

Con gái Lâm Tâm Như tên tiếng Anh là Amelia, sinh tháng 6/2017 và thường được gọi là Cá Heo Nhỏ. Vợ chồng Hoắc Kiến Hoa rất yêu chiều con và chưa từng tiết lộ ngoại hình con với truyền thông.

Lâm Tâm Như tiết lộ vào mỗi dịp sinh nhật con, cô đều mua trang sức đắt giá vừa để tặng kỷ niệm, vừa làm hồi môn cho con. Theo QQ, cô bé Cá Heo Nhỏ mới chỉ 8 tuổi nhưng đã có khối tài sản bằng trang sức trị giá hàng chục triệu USD.

Cách ứng xử bất ngờ của Lâm Tâm Như Trần khi Nghiên Hy đề nghị kết thông gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Cậu bé được khen ngợi có ngoại hình lanh lợi, đáng yêu và sở hữu đường nét giống người bố điển trai Trần Hiểu. Sau khi hai ngôi sao Thần Điêu Đại Hiệp ly hôn, con trai hiện ở với mẹ Trần Nghiên Hy.

Lâm Tâm Như được khen khéo léo vì hành động tinh tế này

Lâm Tâm Như được khen khéo léo vì hành động tinh tế này

Trang Sina đưa tin diễn viên Lâm Tâm Như tham gia trong một sự kiện vào ngày 1.10, đảm nhận vai trò đại sứ thiện nguyện cho chương trình với mong muốn dùng sức ảnh hưởng cá nhân để kêu gọi mọi người quan tâm đến hoạt động từ thiện.

