Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa mới đây tham gia concert của ca sĩ Giang Huệ tại Đài Loan (Trung Quốc).

Vừa qua, vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã xuất hiện tại buổi hòa nhạc (concert) của nữ ca sĩ Giang Huệ ở Đài Loan (Trung Quốc). Họ mặc trang phục thường ngày đơn giản, thoải mái và đội mũ bóng chày giản dị. Trong một khoảnh khắc, khi camera của đêm diễn bắt được cảnh cặp đôi xuất hiện cùng nhau trên màn hình lớn, hai người đã tháo khẩu trang và trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Hoắc Kiến Hoa vòng tay qua cổ Lâm Tâm Như và công khai thể hiện tình cảm trước mặt mọi người đã gây bão mạng xã hội, video nụ hôn này thu hút hàng chục triệu lượt xem. Từ khóa “Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn nhau tại concert” lọt top đầu bảng xếp hạng xu hướng thịnh hành trên Weibo. Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như không ngần ngại hôn nhau giữa hàng nghìn khán giả tham dự concert Vào 31/7, Lâm Tâm Như kỷ niệm 9 năm ngày cưới với Hoắc Kiến Hoa. Thời điểm đó, nữ diễn viên đăng ảnh chai rượu vang đỏ và chỉ sử dụng 3 biểu tượng cảm xúc trong phần chú thích. Một trong số đó là biểu tượng trái tim thể hiện cho tình yêu.

Trước đó, Lâm Tâm Như cũng chia sẻ về việc giáo dục con của cô và ông xã. Nữ diễn viên cho biết cách dạy con của 2 người không hoàn toàn giống nhau, nhưng nếu gặp bất đồng, họ sẽ trao đổi riêng và không tranh cãi trước mặt con gái. Họ sẽ tôn trọng lẫn nhau và đều kiên nhẫn với con.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Huy hạnh phúc sau nhiều năm bên nhau Tháng 11/2024, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như được bắt gặp đi xem con gái biểu diễn. Video ghi lại cảnh nhiều phụ huynh đứng cạnh nhau để thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời của các con. Trong số các em nhỏ tham gia biểu diễn có bé Cá Heo Nhỏ, con gái của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như. Khi đó, cả Hoắc Kiến Hoa lẫn Lâm Tâm Như đều không đeo khẩu trang. Họ trông như những cặp vợ chồng bình thường khác đang xem các con biểu diễn. Lâm Tâm Như cười rạng rỡ khi tựa vào vai Hoắc Kiến Hoa. Cô cũng giơ tay làm hình trái tim và nở nụ cười ấm áp khích lệ bé Cá Heo Nhỏ.

Hôn nhân hạnh phúc của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như sau 9 năm kết hôn

