Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Đời sống 20/10/2025 14:27

Công an xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh thông tin, sáng 20/10, đơn vị giải cứu an toàn cho bé gái 4 tuổi bị chính bố đẻ treo lên trần nhà ở tại thôn Dùm.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 7h30 ngày 20/10, Công an xã Nghĩa Phương nhận được tin báo khẩn cấp từ chị Lý Thị Hồng Nhung (SN 1993, trú tại thôn Dùm).

Chị Nhung cho biết khoảng 6h40, chị nhận được tin nhắn qua ứng dụng Zalo từ chồng là Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1966, cùng địa chỉ cư trú), kèm theo hình ảnh con gái chị là cháu N.T.H. (SN 2021) bị treo lên trần nhà bằng dây vải.

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh - Ảnh 1

Lo sợ con gái gặp nguy hiểm, chị Nhung lập tức trình báo công an - Ảnh: VietNamNet

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghĩa Phương đã cử lực lượng đến hiện trường xác minh. Qua nắm tình hình, cơ quan chức năng xác định trong sáng cùng ngày, cháu H. không đến trường và gia đình cũng không có đơn xin phép nghỉ học.

Khi tiếp cận nhà ông Nguyễn Hữu Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện cửa phòng ngủ bị chốt từ bên trong, không thấy ông Tuấn và cháu bé.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng, Công an xã đã lập tức báo cáo lên cấp trên để xin chỉ đạo.

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh - Ảnh 2
Nguyễn Hữu Tuấn bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, ngay sau đó, Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy tìm và giải cứu nạn nhân.

Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng công an đã giải cứu thành công cháu bé và đưa ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe của cháu tạm ổn định.

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Hữu Tuấn để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ cha dượng bạo hành bé gái 10 tuổi: Cháu bé bị đánh rồi nhốt trong nhà

Vụ cha dượng bạo hành bé gái 10 tuổi: Cháu bé bị đánh rồi nhốt trong nhà

Sáng 20/10, ngôi nhà trọ nơi cháu H.T.H.L. (học sinh lớp 5, Trường tiểu học Cổ Đạm) ở cùng cha dượng là Nguyễn Văn Nam tại thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) ghi nhận cửa ngôi nhà đã đóng kín để phục vụ cho công tác điều tra.

