Cháu nội rủ bạn về phá cửa trộm sạch vàng và tiền của bà để chơi game

Đời sống 20/10/2025 12:03

Ngày 19/10, Công an xã Tân Phú Đông (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã làm rõ vụ trộm tài sản trị giá 300 triệu đồng, đã thu hồi tài sản trả cho bị hại.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 20/10, Công an xã Tân Phú Đông (Đồng Tháp) cho biết, vừa bắt giữ Trần Nhật Duy (SN 2007, ngụ địa phương) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, và truy bắt đồng phạm còn lại.

Trước đó, chiều 14/10, bà Nguyễn Thị Châu Anh (SN 1951, ngụ xã Tân Phú Đông, Đồng Tháp) đi làm về thì phát hiện cửa phòng ngủ bị đập phá, hộp đựng tài sản bị cạy phá lấy đi toàn bộ tiền và trang sức.

Cháu nội rủ bạn về phá cửa trộm sạch vàng và tiền của bà để chơi game - Ảnh 1
Duy tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Tài sản bị lấy trộm gồm: 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng, 1 vòng tay vàng, tiền mặt 90 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại. Tổng tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo từ bà Anh, Công an xã Tân Phú Đông phối hợp cùng đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, phối hợp điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tân Phú Đông đã nhanh chóng xác minh, khoanh vùng nghi phạm, Trần Nhật Duy - cháu nội bà Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên mời về làm việc.

Cháu nội rủ bạn về phá cửa trộm sạch vàng và tiền của bà để chơi game - Ảnh 2
Trần Nhật Duy và tiền, vàng lấy trộm của bà nội - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại cơ quan công an, Duy thừa nhận đã cùng một đối tượng tên Sang (chưa rõ lai lịch) biết để đột nhập nhà và trộm tài sản của bà nội.

Công an xã đã thu hồi được toàn bộ số trang sức gồm 1 lắc vàng 24k trọng lượng 5 chỉ, 1 nhẫn vàng 24k trọng lượng 4 chỉ, 1 vòng tay vàng 18k trọng lượng 3 chỉ và số tiền mặt 50 triệu đồng, còn 40 triệu đồng và chiếc điện thoại cảm ứng hiện do đối tượng Sang cất giữ và hiện đang bỏ trốn.

Hiện, Công an xã Tân Phú Đông tiếp tục củng cố hồ sơ và phối hợp các cơ quan có liên quan truy bắt đối tượng còn lại tham gia vụ trộm.

Sực khỏe hiện tại của bé gái 9 tuổi bị cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh

Sực khỏe hiện tại của bé gái 9 tuổi bị cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh

Cơ quan điều tra xác định, Nam đã dùng gậy gỗ đánh nhiều lần vào người, búa đinh đập vào đầu cháu L., gây thương tích. Hiện đối tượng đã bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Cháu ruột trộm tài sản trộm cắp tin moi

TIN MỚI NHẤT

Những lưu ý quan trọng khi ăn rau lang để đảm bảo sức khỏe và hấp thụ tối đa dinh dưỡng

Những lưu ý quan trọng khi ăn rau lang để đảm bảo sức khỏe và hấp thụ tối đa dinh dưỡng

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Sực khỏe hiện tại của bé gái 9 tuổi bị cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh

Sực khỏe hiện tại của bé gái 9 tuổi bị cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (21/10-22/10), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (21/10-22/10), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Vết lạ trên áo tố cáo bí mật 'động trời' mà người chồng hiền lành đã chôn giấu suốt 2 năm trời

Vết lạ trên áo tố cáo bí mật 'động trời' mà người chồng hiền lành đã chôn giấu suốt 2 năm trời

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam vào tháng 11/2025

Tài tử Hồng Kim Bảo, Cổ Thiên Lạc tới Việt Nam vào tháng 11/2025

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Cô gái xông lên tát chú rể, sự thật phơi bày khiến khách mời đồng thanh hô hào "đánh tiếp đi!"

Cô gái xông lên tát chú rể, sự thật phơi bày khiến khách mời đồng thanh hô hào "đánh tiếp đi!"

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Máy bay trượt khỏi đường băng, lao xuống biển khiến 2 người tử vong

Máy bay trượt khỏi đường băng, lao xuống biển khiến 2 người tử vong

Thế giới 1 giờ 47 phút trước
Phim của Dương Tử và Lý Hiện bất ngờ lập thành tích dù lên sóng từ lâu

Phim của Dương Tử và Lý Hiện bất ngờ lập thành tích dù lên sóng từ lâu

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Tác giả ca khúc "Thời hoa đỏ" - Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời

Tác giả ca khúc "Thời hoa đỏ" - Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng qua đời

Hậu trường 1 giờ 54 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Đời sống 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sực khỏe hiện tại của bé gái 9 tuổi bị cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh

Sực khỏe hiện tại của bé gái 9 tuổi bị cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2025: Vừa mở cửa đã giảm rất mạnh, giá vàng nhẫn bán ra 158,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2025: Vừa mở cửa đã giảm rất mạnh, giá vàng nhẫn bán ra 158,5 triệu đồng/lượng

Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Ranh giới giữa phòng vệ chính đáng và tội danh giết người

Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Ranh giới giữa phòng vệ chính đáng và tội danh giết người

Phẫn nộ cha ruột nghi đánh con trai giữa đường ở Hà Nội

Phẫn nộ cha ruột nghi đánh con trai giữa đường ở Hà Nội

Đi câu cá, bé trai 13 tuổi ở Quảng Ninh bị lưỡi câu ghim sâu vào đầu

Đi câu cá, bé trai 13 tuổi ở Quảng Ninh bị lưỡi câu ghim sâu vào đầu