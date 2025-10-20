Lực lượng chức năng xã An Biên đang tích cực tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi ngờ rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 20/10, Công an xã An Biên, tỉnh An Giang cho biết lực lượng chức năng xã An Biên đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, đoạn thuộc ấp 2, xã An Biên.

Cụ thể, khoảng 6h30 cùng ngày, chị Lê Thị Kiều (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) thức dậy thì phát hiện con trai 4 tháng tuổi mất tích.

Theo quan sát, căn nhà của gia đình chị Kiều là nhà sàn cất ven kênh xáng Xẻo Rô, nên nhiều người nghi ngờ bé trai có thể đã rơi xuống kênh.

Nhận được tin báo, Công an xã An Biên phối hợp với Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực U Minh Thượng, tỉnh An Giang đã huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Chị Lê Thị Kiều trình bày với các lực lượng chức năng để tìm kiếm con ruột đã mất tích - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Trung tá Lê Ngọc Cẩn, Phó trưởng Công an xã An Biên, cho biết công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư sông, dòng nước chảy xiết, trong khi cháu bé còn quá nhỏ. Chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, động viên gia đình.

Được biết, gia đình chị Kiều có 5 người con, hoàn cảnh khó khăn, nhà cất tạm bợ. Chị làm nghề bán vé số, chồng đi biển. Cháu bé mất tích là con út trong gia đình.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được chính quyền xã An Biên và các ngành chức năng vào cuộc xác minh, tìm kiếm bé trai trên kênh xáng Xẻo Rô.

Sực khỏe hiện tại của bé gái 9 tuổi bị cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh Cơ quan điều tra xác định, Nam đã dùng gậy gỗ đánh nhiều lần vào người, búa đinh đập vào đầu cháu L., gây thương tích. Hiện đối tượng đã bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra, làm rõ vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tim-kiem-be-trai-4-thang-tuoi-nghi-bi-roi-xuong-kenh-xang-xeo-ro-744433.html