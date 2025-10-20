Tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô

Đời sống 20/10/2025 14:03

Lực lượng chức năng xã An Biên đang tích cực tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi ngờ rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 20/10, Công an xã An Biên, tỉnh An Giang cho biết lực lượng chức năng xã An Biên đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, đoạn thuộc ấp 2, xã An Biên.

Cụ thể, khoảng 6h30 cùng ngày, chị Lê Thị Kiều (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) thức dậy thì phát hiện con trai 4 tháng tuổi mất tích. 

Theo quan sát, căn nhà của gia đình chị Kiều là nhà sàn cất ven kênh xáng Xẻo Rô, nên nhiều người nghi ngờ bé trai có thể đã rơi xuống kênh.

Nhận được tin báo, Công an xã An Biên phối hợp với Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực U Minh Thượng, tỉnh An Giang đã huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô - Ảnh 1

Chị Lê Thị Kiều trình bày với các lực lượng chức năng để tìm kiếm con ruột đã mất tích - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Trung tá Lê Ngọc Cẩn, Phó trưởng Công an xã An Biên, cho biết công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư sông, dòng nước chảy xiết, trong khi cháu bé còn quá nhỏ. Chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, động viên gia đình.

Được biết, gia đình chị Kiều có 5 người con, hoàn cảnh khó khăn, nhà cất tạm bợ. Chị làm nghề bán vé số, chồng đi biển. Cháu bé mất tích là con út trong gia đình.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được chính quyền xã An Biên và các ngành chức năng vào cuộc xác minh, tìm kiếm bé trai trên kênh xáng Xẻo Rô.

Sực khỏe hiện tại của bé gái 9 tuổi bị cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh

Sực khỏe hiện tại của bé gái 9 tuổi bị cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh

Cơ quan điều tra xác định, Nam đã dùng gậy gỗ đánh nhiều lần vào người, búa đinh đập vào đầu cháu L., gây thương tích. Hiện đối tượng đã bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra, làm rõ vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai 4 tháng tuổi tin moi bé trai rơi xuống kênh

TIN MỚI NHẤT

Châu Kiệt Luân bị chỉ trích vì tự nhận trùng ý tưởng Taylor Swift, làm concert sơ sài

Châu Kiệt Luân bị chỉ trích vì tự nhận trùng ý tưởng Taylor Swift, làm concert sơ sài

Sao quốc tế 16 phút trước
Vụ cha dượng bạo hành bé gái 10 tuổi: Cháu bé bị đánh rồi nhốt trong nhà

Vụ cha dượng bạo hành bé gái 10 tuổi: Cháu bé bị đánh rồi nhốt trong nhà

Đời sống 21 phút trước
Gái 'ế' làm mình làm mẩy chống đối xem mắt, nào ngờ vừa thấy mặt đối tượng đã đỏ mặt "đứng hình"

Gái 'ế' làm mình làm mẩy chống đối xem mắt, nào ngờ vừa thấy mặt đối tượng đã đỏ mặt "đứng hình"

Tâm sự 23 phút trước
Tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô

Tìm kiếm bé trai 4 tháng tuổi nghi bị rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô

Đời sống 36 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, mẹ đơn thân chỉ nói một câu khiến cả hội trường phải vỗ tay tán thưởng

Bị chồng cũ chê xấu, mẹ đơn thân chỉ nói một câu khiến cả hội trường phải vỗ tay tán thưởng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Liên tục từ ngày 20/10 đến hết ngày 30/10: 3 con giáp giàu sang ngút trời, vận mệnh sáng chói, vừa làm vừa chơi cũng ra tiền

Liên tục từ ngày 20/10 đến hết ngày 30/10: 3 con giáp giàu sang ngút trời, vận mệnh sáng chói, vừa làm vừa chơi cũng ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Nhan sắc gây kinh ngạc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khi sắp chạm tuổi 60

Nhan sắc gây kinh ngạc của 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng khi sắp chạm tuổi 60

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Chiếc điện thoại cũ bị lãng quên trong tủ suốt 3 năm lại giữ bí mật 'đáng khinh' của vợ, khiến chồng suy sụp

Chiếc điện thoại cũ bị lãng quên trong tủ suốt 3 năm lại giữ bí mật 'đáng khinh' của vợ, khiến chồng suy sụp

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Người phụ nữ chi gần 6 tỷ đồng cho 400 ca thẩm mỹ suốt 15 năm

Người phụ nữ chi gần 6 tỷ đồng cho 400 ca thẩm mỹ suốt 15 năm

Thế giới 2 giờ 29 phút trước
Cháu nội rủ bạn về phá cửa trộm sạch vàng và tiền của bà để chơi game

Cháu nội rủ bạn về phá cửa trộm sạch vàng và tiền của bà để chơi game

Đời sống 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Gia cảnh của nam sinh lớp 12 bị bạn đâm tử vong ở Thanh Hóa

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2025: Vừa mở cửa đã giảm rất mạnh, giá vàng nhẫn bán ra 158,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2025: Vừa mở cửa đã giảm rất mạnh, giá vàng nhẫn bán ra 158,5 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Bàng hoàng bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Vụ cha dượng bạo hành bé gái 10 tuổi: Cháu bé bị đánh rồi nhốt trong nhà

Vụ cha dượng bạo hành bé gái 10 tuổi: Cháu bé bị đánh rồi nhốt trong nhà

Cháu nội rủ bạn về phá cửa trộm sạch vàng và tiền của bà để chơi game

Cháu nội rủ bạn về phá cửa trộm sạch vàng và tiền của bà để chơi game

Sực khỏe hiện tại của bé gái 9 tuổi bị cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh

Sực khỏe hiện tại của bé gái 9 tuổi bị cha dượng dùng gậy gỗ, búa đinh đánh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2025: Vừa mở cửa đã giảm rất mạnh, giá vàng nhẫn bán ra 158,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2025: Vừa mở cửa đã giảm rất mạnh, giá vàng nhẫn bán ra 158,5 triệu đồng/lượng