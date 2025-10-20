Giá vàng hôm nay, ngày 20/10/2025: Vừa mở cửa đã giảm rất mạnh, giá vàng nhẫn bán ra 158,5 triệu đồng/lượng

Theo báo Lao Động , tính đến 6h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 149-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 150,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999

Tính đến 6h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,5-150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 1,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Gía vàng trong nước đã giảm nhưng giá còn khá cao. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán vẫn ở mức cao, tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý “lướt sóng”, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Theo báo Người Lao Động, lúc 7 giờ 30, ngày 20/10, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.223 USD/ounce, mất thêm gần 30 USD/ounce mỗi ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.

Trước đó, phiên cuối tuần, giá vàng rớt cả trăm USD/ounce và lùi sâu khỏi mốc đỉnh thời đại 4.380 USD/ounce. Nếu tính mốc thấp nhất trong phiên, giá vàng biến động tới 200 USD/ounce, lớn nhất kể từ tháng 5 vừa qua.

Áp lực chốt lời mạnh mẽ vẫn chưa dừng lại, khiến kim loại quý lao dốc trên thị trường quốc tế. Trước đó, một số chuyên gia đã cảnh báo giá vàng tăng nóng liên tục trong ngắn hạn nên sức ép điều chỉnh là rất lớn. Đặc biệt, sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Trung Quốc.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng tất cả những tin tức thời gian qua đã hỗ trợ trợ vàng tăng cực mạnh.

Theo ông, giá vàng đã có nhịp tăng "không tưởng" 1.000 USD/ounce trong vòng 8 tuần và tăng tới 1.800 USD/ounce từ đầu năm tới nay nên đã tới lúc có thể điều chỉnh giảm.

"Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung sẽ được tổ chức cuối tháng này, mở đường cho việc giảm bớt cuộc chiến thương mại nếu 2 bên cùng nhượng bộ. Trong khi đó, Quốc hội Mỹ sẽ nỗ lực sớm thông qua dự luật ngân sách để chính phủ Mỹ mở cửa trở lại. Điều này sẽ tiềm ẩn nguy cơ chốt lời mạnh hơn đối với giá vàng" – ông Trần Duy Phương nói.