Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa

Đời sống 19/10/2025 13:18

Ngày 19/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân khiến nam sinh trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình bị đâm tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, xác minh về hành vi “Giết người” liên quan vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường dùng dao đâm tử vong.

Theo xác minh ban đầu, em P.T.B.N. (SN 2009, trú xã Quảng Bình, học sinh lớp 11) và L.Q.H. (SN 2008, trú xã Lưu Vệ, học sinh lớp 12, cùng học Trường THPT Đặng Thai Mai).

Sáng 17/10, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc học môn thể dục nên sau khi tan trường, H. cùng với L.Đ.A. (SN 2008, trú xã Quảng Bình, bạn cùng lớp với H.) chặn đường, sử dụng tay, chân, mũ bảo hiểm đuổi đánh B.N. tại khu vực cây xăng ở xã Quảng Bình.

Bị đuổi đánh, B.N. bất ngờ rút dao bấm mang theo người đâm trúng vùng cổ H.. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện song không qua khỏi.

Nguyên nhân nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong ở Thanh Hóa - Ảnh 1
Hiện trường nơi nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai, khi sự việc xảy ra, nhà trường đã có mặt tại hiện trường và bệnh viện để nắm bắt tình hình, đồng thời phối hợp với gia đình nạn nhân và Công an xã Quảng Bình xử lý vụ việc.

“Sự việc xảy ra ngoài trường, nên ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường và giáo viên đã có mặt phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý. Sau vụ việc, công an sở tại cũng triệu tập các học sinh có liên quan để xác minh, làm rõ.”, lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai thông tin.

Đối với 2 em học sinh trực tiếp tham gia vụ xô xát, đại diện nhà trường đánh giá cả hai có học lực ở mức đạt, hạnh kiểm khá và chưa thấy xảy ra xô xát trong trường.

Nhà trường cũng đã đến thăm hỏi, động viện gia đình có học sinh tử vong và chờ kết luận của cơ quan công an để đưa ra hình thức xử lý.

Từ khóa:   bạo lực học đường tử vong tin moi

