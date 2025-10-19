Danh tính đối tượng sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa, nạn nhân tử vong với chân tay bị trói

Đời sống 19/10/2025 09:56

Tối 18/10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Bùi Ngọc Đức (SN 2002, trú tại khu Trại Mới B, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh), nghi phạm đã ra tay sát hại bà Đ.T.T., chủ tiệm tạp hóa ở phường Bình Khê, để cướp tài sản.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, khoảng 9 giờ ngày 18/10, Công an phường Bình Khê nhận được tin báo về việc phát hiện bà Đ.T.T. (SN 1950, trú tại khu Trại Mới B, phường Bình Khê) tử vong tại nhà riêng cũng là tiệm tạp hóa do bị sát hại.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự huy động các lực lượng chức năng khẩn trương, tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Danh tính đối tượng sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa, nạn nhân tử vong với chân tay bị trói - Ảnh 1
Nghi phạm Bùi Ngọc Đức - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định bà T. sinh sống một mình, bán hàng tạp hóa tại nhà riêng. Do không thấy và không liên lạc được với bà T. từ chiều 17-10, đồng thời phát hiện nhà bà T. có dấu hiệu bất thường, người dân đã liên lạc với con gái bà là chị V.T.T.M. (SN 1982, trú tại khu Vĩnh Quang, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) đến phá cửa vào nhà kiểm tra.

Khi cánh cửa mở ra, mọi người bàng hoàng phát hiện bà T. đã tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới nền nhà, chân tay bị trói, tại hiện trường phát hiện có dấu vết cậy phá cửa tại các phòng, 1 con lợn đất bị đập vỡ, không còn tiền bên trong.

Danh tính đối tượng sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa, nạn nhân tử vong với chân tay bị trói - Ảnh 2
Hiện trường vụ giết người, cướp tài sản - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Khẩn trương huy động lực lượng tập trung điều tra, xác minh, truy vết, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng Bùi Ngọc Đức (SN 2002, thường trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang; nơi ở hiện nay khu Trại Mới B, phường Bình Khê), là nghi phạm gây ra vụ án giết người, cướp tài sản". Đấu tranh khai thác, đối tượng Bùi Ngọc Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý vụ trọng án theo quy định của pháp luật.

