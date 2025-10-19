Chồng tưới xăng lên người 'tình địch' đòi phóng hỏa, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 19/10/2025 05:30

Ngày 18/10, Vịnh, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam để điều tra hành vi Giết người.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Kim Vịnh (SN 1994, trú tại phường An Khê, Đà Nẵng) để điều tra về tội Giết người.

Trước đó ngày 16/9, Công an phường An Khê tiếp nhận tin báo về việc anh V.V.B. (SN 1990, trú tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) bị một thanh niên bất ngờ tạt xăng vào người và cầm bật lửa đuổi theo với ý định phóng hỏa.

 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công an phường An Khê, các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Huỳnh Kim Vịnh là đối tượng gây án. Nguyên nhân được xác định là do Vịnh nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với anh B..

Dù Vịnh đã nhiều lần cảnh báo, mối quan hệ này vẫn tiếp diễn. Để trả thù "tình địch", Vịnh đã chuẩn bị xăng trong chai nhựa và bật lửa, tìm đến nơi anh B. làm việc để tấn công, đe dọa tính mạng.

Sau khi gây án, Vịnh bỏ trốn khỏi địa phương, di chuyển qua nhiều tỉnh như Kon Tum, Bình Phước (cũ)... và không chấp hành giấy triệu tập của cơ quan công an.

Công an đọc lệnh bắt giam Huỳnh Kim Vịnh - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân trí, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án Giết người và xác lập chuyên án truy xét đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 17/10, lực lượng trinh sát xác định Vịnh đã trở lại Đà Nẵng và đang lẩn trốn tại các phường Liên Chiểu, Hòa Khánh, xã Bà Nà…

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan để vây bắt đối tượng.

Khoảng 18h cùng ngày, trinh sát đã bắt giữ Vịnh khi y đang ẩn náu tại đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh.

 

