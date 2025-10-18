Trưa 18/10, một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình xác nhận, cơ quan công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc một cụ ông tử vong bất thường tại bể nước của gia đình, còn một cụ bà bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, ngày 18/10, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Vĩnh Trụ (tỉnh Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm.

Khoảng 6h30 ngày 18/10, chị Phạm Thị G., SN 1983, trú tại thôn 6, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình (là công nhân may), đến nhà xưởng của chị Nguyễn Thị T., ở thôn 4, xã Vĩnh Trụ, thì thấy cổng khóa.

Xưởng may của chị T. (con gái của ông Nguyễn Văn N. và bà Đỗ Thị B.) nằm ngay trong khu vườn của bố mẹ.

Khu vực nơi xóm 4, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình, nơi gia đình nạn nhân sinh sống - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, khi đến nơi thấy cửa cổng vẫn khoá nên người công nhân này gọi chị T. đến mở cổng. Cả hai người đi vào thì phát hiện bà Đ.T.B. (77 tuổi, mẹ của chị T.) nằm ở cửa nhà tắm, trên người có nhiều vết thương, nên lập tức đưa bà B. đi cấp cứu.

Sau khi đưa bà B. đi cấp cứu, người thân lại phát hiện cụ ông N.V.N. (80 tuổi, bố của chị T.) tử vong trong bể nước của gia đình.

Vụ việc ngay lập tức được thông báo tới chính quyền địa phương và công an xã Vĩnh Trụ.

Nhận được thông báo, Công an xã Vĩnh Trụ có mặt tại hiện trường, phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

