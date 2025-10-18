Xử phạt nữ tài xế ở Hà Nội để con gái trèo lên nóc ô tô đang chạy

Đời sống 18/10/2025 05:30

Thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội, ngày 17/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh xe ôtô con biển kiểm soát 30E-743.xx lưu thông trên đường, để người ngồi trên nóc xe, gây phản cảm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 17/10, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 vừa lập biên bản xử phạt một nữ tài xế vì đã để trẻ em ngồi trên nóc ô tô đang lưu thông trên đường.

Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 6 nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về ô tô con mang biển kiểm soát 30E-743.XX để trẻ em ngồi trên nóc khi xe đang chạy trên đường ở Hà Nội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định người điều khiển ô tô con nói trên là chị Đ.N.L. (SN 1979, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội) và mời nữ tài xế lên làm việc.

Xử phạt nữ tài xế ở Hà Nội để con gái trèo lên nóc ô tô đang chạy - Ảnh 1
Hình ảnh trẻ em ngồi trên nóc ô tô khi xe đang lưu thông trên đường Hoàng Minh Thảo - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan công an, chị L. thừa nhận hồi 17h14 ngày 16-10, chị lái ô tô trên đường Hoàng Minh Thảo (Hà Nội).

Do sơ suất để cửa sổ trời mở, con gái chị đã trèo lên nóc xe khi đang di chuyển. Ngay sau khi phát hiện, chị đã yêu cầu con gái ngồi xuống và đóng cửa sổ trời lại.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Đ.N.L. về hành vi "Chở người trên nóc xe".

Theo Nghị định 168, chị L. sẽ bị phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Xử phạt nữ tài xế ở Hà Nội để con gái trèo lên nóc ô tô đang chạy - Ảnh 2
Nữ tài xế làm việc với cảnh sát giao thông - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội khuyến cáo việc để người ngồi hoặc đứng trên nóc khi xe đang chạy là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro xảy ra tai nạn.

 

