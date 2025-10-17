Căn bệnh này chỉ chiếm khoảng 0,1% dân số với chưa đến 12 ca ở trẻ em được báo cáo trên y văn thế giới.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 17/10, BSCK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP HCM), cho hay nơi đây vừa cứu sống ngoạn mục một bé gái mắc viêm cơ tim tối cấp, sốc tim kèm dị dạng động mạch vành trái. Đây là tình trạng tim mạch hiếm gặp có nguy cơ gây đột tử ở trẻ em.

Bệnh nhi là bé T.T.A. (11 tuổi, ở An Giang). Trước đó, sau khi chạy thể dục, bé đột ngột mệt nên được gia đình đưa đến cơ sở y tế địa phương. Lúc này bệnh nhi lơ mơ, tụt huyết áp, ngưng tim thoáng qua. Sau khi hồi sức tích cực, bé A. được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố trong tình trạng mệt, tím tái.

Kết quả siêu âm tim cho thấy giảm chức năng tim nặng (EF 30-32%), phù phổi cấp, viêm phổi. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim nặng. Ngay lập tức, bệnh nhi được hồi sức tích cực với thở máy, vận mạch, kháng sinh, lợi tiểu và hội chẩn chỉ định ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể).

Bé gái mắc căn bệnh hiếm được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cứu sống - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau điều trị 4 ngày lâm sàng không cải thiện, bé A. được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Tại đây, bệnh nhi lơ mơ, môi tái, chi mát..., với chẩn đoán bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim, viêm phổi, phù phổi.

Bệnh nhi tiếp tục thở máy, dùng thuốc vận mạch, kháng sinh, điều chỉnh điện giải toan kiềm, lợi tiểu, hội chẩn ê kíp xem xét chỉ định ECMO.

Sau gần 2 tuần điều trị, bé A. cải thiện dần, ngưng các thuốc vận mạch, viêm phổi cải thiện, rút nội khí quản và thở máy không nhập. Tuy nhiên sau đó bé tiếp tục thở mệt, tím tái, phù phổi cấp nên được đặt lại nội khí thở máy, dùng thuốc vận mạch, lợi tiểu.

Khi siêu âm tim, chụp CTA và DSA mạch vành bệnh nhi cho thấy động mạch vành trái bất thường từ xoang vành phải và đi trong thành động mạch chủ, nên chỉ định mổ tái tạo sửa chữa động mạch vành trái.

Sau mổ, bệnh nhi phục hồi dần, rút được các ống dẫn lưu, cai máy thở thành công, trẻ tỉnh táo, không cần dùng thuốc vận mạch, thở khí trời.

