Quay lén ở phòng thay đồ nữ, 3 sinh viên trường cao đẳng công lập đã bị bắt

Vụ việc xảy ra hôm 14/10 trong một lễ hội thanh thiếu niên tại trường Cao đẳng Công lập Bhanpura ở quận Mandasur, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Cảnh sát cho biết đoạn clip từ camera giám sát cho thấy 4 nam thanh niên lẻn vào và chụp ảnh, quay clip các nữ sinh đang chuẩn bị trong phòng thay đồ.

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

