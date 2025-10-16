Vợ tử vong trong khách sạn, chồng sốc nặng khi xem camera giám sát phát hiện một người đàn ông lạ mặt

Anti Puspitasari (22 tuổi), một phụ nữ trẻ đang mang thai được phát hiện đã tử vong trong phòng khách sạn trên đường Jalan Perintis Kemerdekaan, quận Ilir Timur II, Palembang, Indonesia. Kết quả giám định pháp y tại Bệnh viện Bhayangkara Palembang xác định, nạn nhân tử vong do ngạt thở vì đường hô hấp bị bịt kín.
Video 2 giờ 10 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi