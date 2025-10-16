Vợ tử vong trong khách sạn, chồng sốc nặng khi xem camera giám sát phát hiện một người đàn ông lạ mặt

Anti Puspitasari (22 tuổi), một phụ nữ trẻ đang mang thai được phát hiện đã tử vong trong phòng khách sạn trên đường Jalan Perintis Kemerdekaan, quận Ilir Timur II, Palembang, Indonesia. Kết quả giám định pháp y tại Bệnh viện Bhayangkara Palembang xác định, nạn nhân tử vong do ngạt thở vì đường hô hấp bị bịt kín.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

