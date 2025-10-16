Va chạm giao thông, xe điện bốc cháy dữ dội khiến tài xế tử vong thương tâm do bị bỏng nặng khi mắc kẹt bên trong

Đoạn clip ghi lại cảnh chiếc Xiaomi SU7 bốc cháy trên con đường trơn trượt vì mưa ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Những người cứu hộ bất lực kéo cánh cửa bị khóa, đấm, đá và nhìn qua cửa sổ nhưng vô ích trong khi ngọn lửa nhấn chìm chiếc xe.
Video 2 giờ 26 phút trước

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

