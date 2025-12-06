Khoảnh khắc kinh hoàng, xe Mercedes đâm vào bùng binh rồi bay lên trời như phim hành động

Clip được ghi lại từ camera giám sát cho thấy chiếc xe lao thẳng vào bùng binh, va vào lề đường và bị hất lên không trung với tốc độ cực nhanh. Chiếc xe bay trên không trung vài giây trước khi đâm vào một cột kim loại cách trạm xăng chỉ vài mét.

Video 3 giờ 21 phút trước 3 giờ 21 phút trước Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoanh-khac-kinh-hoang-xe-mercedes-am-vao-bung-binh-roi-bay-len-troi-nhu-phim-hanh-ong-748094.html