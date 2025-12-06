Tử vi tuần mới (8/12 - 14/12), 3 con giáp được Thần Tài che chở, vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, lộc lá tràn trề, túi tiền ngày càng đầy, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 06/12/2025 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài che chở, vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, lộc lá tràn trề, túi tiền ngày càng đầy, giàu sang vô đối trong tuần mới (8/12 - 14/12) này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi tuần mới (8/12 - 14/12), người tuổi Thìn biết trân trọng những người thân yêu của mình. Bạn không còn coi mình là trung tâm nữa mà để ý hơn đến suy nghĩ và cảm nhận của mọi người. Với người còn độc thân, bạn có cơ hội gặp được ai đó phù hợp trong những buổi tụ tập bạn bè. Hãy chủ động tiếp xúc và trò chuyện với đối phương, có thể cuộc sống của bạn sẽ bước sang một trang mới đấy.

Tử vi tuần mới (8/12 - 14/12), 3 con giáp được Thần Tài che chở, vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, lộc lá tràn trề, túi tiền ngày càng đầy, giàu sang vô đối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn chỉ đường dẫn lối, con giáp này cũng gặt hái được những thành tích khá đáng nể trong công việc. Bản mệnh chủ động nêu lên các quan điểm và ý tưởng của mình, từ đó nhận được sự đánh giá cao của mọi người.

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi tuần mới (8/12 - 14/12), con giáp tuổi Thân có thể được khen là lý tưởng trong ngày có Tam Hợp soi rọi. Bạn cũng có cảm giác biết ơn vì những gì bạn đang có ở hiện tại. Với bản chất mạnh mẽ và tự tin, bản mệnh hoàn toàn có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhờ thế mà trong công việc, bạn sẽ nhận được một vài sự giúp đỡ đầy bất ngờ từ đồng nghiệp. 

Tử vi tuần mới (8/12 - 14/12), 3 con giáp được Thần Tài che chở, vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, lộc lá tràn trề, túi tiền ngày càng đầy, giàu sang vô đối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài giúp sức nên tuổi Thân tự tin hơn về khía cạnh tiền bạc. Những ai đã tìm kiếm cơ hội mới và kiên trì theo đuổi kế hoạch đầu tư của mình sẽ thấy được thành quả xứng đáng, mở ra cánh cửa cho những giấc mơ về sự độc lập tài chính. 

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi tuần mới (8/12 - 14/12), tuổi Mùi đón nhận năng lượng mạnh mẽ từ Thiên Ấn, nhờ đó bạn dễ có những đột phá trong sự nghiệp, đặc biệt là trong các dự án nhóm. Khả năng tư duy độc lập và giải quyết vấn đề của bạn được phát huy tối đa và được cấp trên, đồng nghiệp ghi nhận. Về tài chính, đây là thời điểm thích hợp cho những khoản đầu tư nhỏ và có tính chất thử nghiệm.  

Tử vi tuần mới (8/12 - 14/12), 3 con giáp được Thần Tài che chở, vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, lộc lá tràn trề, túi tiền ngày càng đầy, giàu sang vô đối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đối với những người đã kết hôn, cần đặc biệt chú ý đến đối phương để tránh hiểu lầm phát sinh từ sự bận rộn hoặc thiếu quan tâm. Một cuộc trò chuyện chân thành và thẳng thắn sẽ giúp giải tỏa mọi khúc mắc. Người độc thân nên tập trung vào việc phát triển bản thân hơn là tìm kiếm vội vã.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày 4/12, 5/12/2025, hứng Lộc Trời ban, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông

Đúng ngày 4/12, 5/12/2025, hứng Lộc Trời ban, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông vào đúng ngày 4/12, 5/12/2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trước ngày Lễ Giáng Sinh 2025, 3 con giáp LỘC về trước ngõ, tiền đã đến nhà, đếm tiền không ngớt, vàng đeo đầy người, bất ngờ trúng số

Trước ngày Lễ Giáng Sinh 2025, 3 con giáp LỘC về trước ngõ, tiền đã đến nhà, đếm tiền không ngớt, vàng đeo đầy người, bất ngờ trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tang lễ nghẹn lòng của 3 mẹ con vụ cháy quán bún ốc: Người chồng thẩn thờ ngã bên di ảnh

Tang lễ nghẹn lòng của 3 mẹ con vụ cháy quán bún ốc: Người chồng thẩn thờ ngã bên di ảnh

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp nỗ lực được đền đáp, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đổi vận giàu sang sung sướng

Sau đêm nay, 3 con giáp nỗ lực được đền đáp, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đổi vận giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Dương Mịch hợp tác với thương hiệu thời trang nổi tiếng Prada khiến dân tình 'gây sốt'

Dương Mịch hợp tác với thương hiệu thời trang nổi tiếng Prada khiến dân tình 'gây sốt'

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 xuất hiện gần Biển Đông, có thể mạnh thành bão

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 xuất hiện gần Biển Đông, có thể mạnh thành bão

Xã hội 1 giờ 52 phút trước
Tử vi tuần mới (8/12 - 14/12), 3 con giáp được Thần Tài che chở, vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, lộc lá tràn trề, túi tiền ngày càng đầy, giàu sang vô đối

Tử vi tuần mới (8/12 - 14/12), 3 con giáp được Thần Tài che chở, vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, lộc lá tràn trề, túi tiền ngày càng đầy, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 7/12/2025, Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 7/12/2025, Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Cô gái đỏ rát toàn mặt vì ô nhiễm không khí

Cô gái đỏ rát toàn mặt vì ô nhiễm không khí

Sức khỏe 2 giờ 33 phút trước
Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Sức khỏe 2 giờ 37 phút trước
Lộ diện nam diễn viên 'gây sốt' vì quá giống nam thần Trương Lăng Hách

Lộ diện nam diễn viên 'gây sốt' vì quá giống nam thần Trương Lăng Hách

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà 2 tầng lúc sáng sớm, một người mắc kẹt tử vong

TP.HCM: Cháy nhà 2 tầng lúc sáng sớm, một người mắc kẹt tử vong

Tử vi Chủ Nhật 7/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 7/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi khai thông vận mệnh, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 6/12/2025, 3 con giáp vàng bạc ngập két, vượt qua vận hạn, hóa Rồng hóa Phượng, sớm mua nhà tậu xe, mọi điều viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 6/12/2025, 3 con giáp vàng bạc ngập két, vượt qua vận hạn, hóa Rồng hóa Phượng, sớm mua nhà tậu xe, mọi điều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 7/12/2025, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 7/12/2025, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Trước ngày Lễ Giáng Sinh 2025, 3 con giáp LỘC về trước ngõ, tiền đã đến nhà, đếm tiền không ngớt, vàng đeo đầy người, bất ngờ trúng số

Trước ngày Lễ Giáng Sinh 2025, 3 con giáp LỘC về trước ngõ, tiền đã đến nhà, đếm tiền không ngớt, vàng đeo đầy người, bất ngờ trúng số

Sau đêm nay, 3 con giáp nỗ lực được đền đáp, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đổi vận giàu sang sung sướng

Sau đêm nay, 3 con giáp nỗ lực được đền đáp, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, đổi vận giàu sang sung sướng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 7/12/2025, Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 7/12/2025, Thần Tài yêu thương, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trong 9 ngày liên tiếp (10/12-19/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, hưởng thụ cuộc sống, đổi đời lên hương, không thành Rồng cũng thành Phượng

Trong 9 ngày liên tiếp (10/12-19/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, hưởng thụ cuộc sống, đổi đời lên hương, không thành Rồng cũng thành Phượng

Sau ngày 12/12/2025, 3 con giáp cầu Tài có Tài, cầu Phúc có Phúc, làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', kiếm "sương sương" tiền tỷ về tài khoản

Sau ngày 12/12/2025, 3 con giáp cầu Tài có Tài, cầu Phúc có Phúc, làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', kiếm "sương sương" tiền tỷ về tài khoản