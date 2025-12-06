Tử vi tuần mới (8/12 - 14/12), 3 con giáp được Thần Tài che chở, vượt mọi chông gai vươn lên đỉnh cao, lộc lá tràn trề, túi tiền ngày càng đầy, giàu sang vô đối

Tử vi tuần mới (8/12 - 14/12), người tuổi Thìn biết trân trọng những người thân yêu của mình. Bạn không còn coi mình là trung tâm nữa mà để ý hơn đến suy nghĩ và cảm nhận của mọi người. Với người còn độc thân, bạn có cơ hội gặp được ai đó phù hợp trong những buổi tụ tập bạn bè. Hãy chủ động tiếp xúc và trò chuyện với đối phương, có thể cuộc sống của bạn sẽ bước sang một trang mới đấy.

Thiên Ấn chỉ đường dẫn lối, con giáp này cũng gặt hái được những thành tích khá đáng nể trong công việc. Bản mệnh chủ động nêu lên các quan điểm và ý tưởng của mình, từ đó nhận được sự đánh giá cao của mọi người.

Tử vi tuần mới (8/12 - 14/12), con giáp tuổi Thân có thể được khen là lý tưởng trong ngày có Tam Hợp soi rọi. Bạn cũng có cảm giác biết ơn vì những gì bạn đang có ở hiện tại. Với bản chất mạnh mẽ và tự tin, bản mệnh hoàn toàn có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhờ thế mà trong công việc, bạn sẽ nhận được một vài sự giúp đỡ đầy bất ngờ từ đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài giúp sức nên tuổi Thân tự tin hơn về khía cạnh tiền bạc. Những ai đã tìm kiếm cơ hội mới và kiên trì theo đuổi kế hoạch đầu tư của mình sẽ thấy được thành quả xứng đáng, mở ra cánh cửa cho những giấc mơ về sự độc lập tài chính.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi tuần mới (8/12 - 14/12), tuổi Mùi đón nhận năng lượng mạnh mẽ từ Thiên Ấn, nhờ đó bạn dễ có những đột phá trong sự nghiệp, đặc biệt là trong các dự án nhóm. Khả năng tư duy độc lập và giải quyết vấn đề của bạn được phát huy tối đa và được cấp trên, đồng nghiệp ghi nhận. Về tài chính, đây là thời điểm thích hợp cho những khoản đầu tư nhỏ và có tính chất thử nghiệm.

Đối với những người đã kết hôn, cần đặc biệt chú ý đến đối phương để tránh hiểu lầm phát sinh từ sự bận rộn hoặc thiếu quan tâm. Một cuộc trò chuyện chân thành và thẳng thắn sẽ giúp giải tỏa mọi khúc mắc. Người độc thân nên tập trung vào việc phát triển bản thân hơn là tìm kiếm vội vã.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!