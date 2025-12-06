Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 xuất hiện gần Biển Đông, có thể mạnh thành bão

Theo thông tin báo Người Lao Động , theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay 6-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 125,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 5-10 km/giờ.

Tới 13 giờ ngày 8-12, áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cường độ cấp 6, giật cấp 8, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20 km/giờ.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNExpress.

Vùng nguy hiểm trên biển được xác định từ 10,5 độ Vĩ Bắc đến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông.

Theo các chuyên gia, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km, cường độ ít thay đổi.

Từ gần sáng ngày 8-12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 -4 m. Biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo thông tin trên VNExpress, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tháng 12, Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp. Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa lớn trên diện rộng, trong đó lượng mưa từ nam Quảng Trị đến bắc duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn trung bình nhiều năm; nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vẫn cao.

Hiện tượng ENSO (dao động khí hậu trên Thái Bình Dương) được dự báo tiếp tục nghiêng về pha La Nina (trạng thái làm tăng mưa và không khí lạnh) đến tháng 2/2026, sau đó trở lại bình thường từ tháng 3 đến tháng 5/2026.

Đến hết tháng 11, Biển Đông đã ghi nhận 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khiến năm 2025 trở thành năm có nhiều xoáy thuận nhất kể từ khi có số liệu quan trắc năm 1961. Gần đây bão Koto dù suy yếu trên biển, hoàn lưu vẫn gây mưa lớn và sạt lở đất tại Nam Trung Bộ.

Mùa bão năm nay ghi nhận nhiều diễn biến cực đoan như bão Wutip xuất hiện trong tháng 6 - lần đầu sau hơn 40 năm; bão Ragasa đạt cấp 17, giật trên cấp 17, mạnh nhất từ trước đến nay ở Biển Đông; hay áp thấp cuối tháng 11 bắt nguồn từ bão Senyar di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Tây Bắc Thái Bình Dương, điều chưa từng ghi nhận.

Năm 2025 cũng chứng kiến lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng, mực nước đỉnh lũ trên nhiều sông vượt mốc lịch sử tại Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và hạ lưu sông Cửu Long; hiếm năm nào xuất hiện lũ đặc biệt lớn cùng lúc ở 20 con sông.

Thiên tai từ đầu năm đến nay gây thiệt hại khoảng 100.000 tỷ đồng, khiến 409 người chết và mất tích.