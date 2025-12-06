Trẻ 8 tuổi đã bị đột quỵ, dấu hiệu dễ nhầm lẫn với cảm cúm

Căn bệnh vốn được coi là của người lớn xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ tuổi, với biểu hiện không rõ ràng nhưng diễn biến đột ngột và đặc biệt nguy hiểm.

Theo thông tin từ VietNamNet, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) thông tin, những ngày gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp đột quỵ ở trẻ nhỏ và vị thành niên, trong đó có bệnh nhi chỉ mới 8 tuổi.

Rất may, thầy cô và bạn bè phát hiện kịp thời, thông báo gia đình đưa bé đến viện. Kết quả chụp CTA (cắt lớp vi tính mạch máu) cho thấy bé bị nhồi máu não do bóc tách động mạch não giữa bên phải - một tình trạng hiếm gặp ở trẻ.

Trường hợp bé Đ.K sinh năm 2017 (Hà Nội) khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Trong lúc học, bé bất ngờ gục xuống bàn, yếu nửa người trái, đây là biểu hiện của cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua.

Bệnh nhi được can thiệp cấp cứu, nong bóng và đặt stent để tái thông mạch. Nhờ được đưa đến Bệnh viện sớm, K đã hồi phục gần như hoàn toàn, không để lại di chứng thần kinh.

Bệnh nhi bị đột quỵ đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, một trường hợp khác là T.Q sinh năm 2011 (Nam Định). Trước khi nhập viện 10 ngày, Q. đau đầu dữ dội, ngất xỉu tại trạm y tế xã, đỡ sau khi uống thuốc nhưng rồi xuất hiện đau đầu trở lại.

Ban đầu, gia đình nghĩ Q. cảm thông thường nhưng để chắc chắn đã đưa con đến bệnh viện. Chụp CTA phát hiện Q. bị chảy máu não nhỏ do vỡ dị dạng thông động - tĩnh mạch vùng thái dương phải. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã can thiệp nút dị dạng và túi giả phình. Hiện tại, Q. đã hồi phục hoàn toàn.

Mẹ của Q. chia sẻ: “Tôi không nghĩ con bị chảy máu não vì trước đó không có triệu chứng. Nếu biết nghiêm trọng như vậy, tôi đã đưa con đi khám sớm hơn. Mong các phụ huynh đừng chủ quan khi thấy con đau đầu hay có biểu hiện lạ”.

Theo các bác sĩ, can thiệp đột quỵ ở trẻ khó hơn rất nhiều so với người lớn. Hệ mạch của trẻ nhỏ, dễ tổn thương, thao tác đưa dụng cụ vào lòng mạch đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Hiện tại, Viện Thần kinh đang điều trị 4 bệnh nhi độ tuổi từ 8-16 tuổi, đây là hồi chuông cảnh báo về xu hướng trẻ hóa của căn bệnh này.

TS.BS Nguyễn Văn Tuyến - Viện trưởng Viện Thần kinh kiêm Chủ nhiệm Khoa Đột quỵ não (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết, những năm gần đây tỷ lệ người bệnh dưới 45 tuổi bị đột quỵ đang tăng lên.

Trong năm 2025, Khoa Đột quỵ não tiếp nhận 10-15% số bệnh nhân điều trị là người trẻ, nguyên nhân chính: nhồi máu não và chảy máu não. Với nhóm trẻ, cơ chế gây nhồi máu ít liên quan đến xơ vữa mạch như người lớn mà thường xuất phát từ bóc tách động mạch. Bóc tách mạch có thể xảy ra khi trẻ vui chơi, chạy nhảy, va chạm hoặc xoay cổ mạnh gây tổn thương lớp nội mạc, viêm mạch...