Dược sĩ Bình và hành trình hơn một thập kỷ nâng tầm vóc trẻ em Việt Nam

“Bố mẹ thấp thì con làm sao cao được?” - định kiến cam chịu này đang vô tình tước đi cơ hội phát triển của hàng triệu trẻ em. Trong quá trình tư vấn, dược sĩ Bình nhận định đây chính là rào cản lớn nhất cần được phá bỏ.

Thực tế khoa học chứng minh, gen di truyền chỉ quyết định 23% chiều cao; 77% cơ hội bứt phá hoàn toàn phụ thuộc vào dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ và môi trường sống.

Bằng chuyên môn vững chắc, dược sĩ Bình nỗ lực giúp phụ huynh thay đổi tư duy, can thiệp đúng phương pháp vào các "giai đoạn vàng".

Chị nhấn mạnh, chiều cao không chỉ là thẩm mỹ mà còn là thước đo của nền tảng thể chất, hệ miễn dịch và lợi thế cạnh tranh của trẻ trong tương lai. Việc xóa bỏ rào cản nhận thức chính là bước đi đầu tiên trong sứ mệnh nâng tầm vóc Việt mà chị đang miệt mài theo đuổi.

Giải pháp can thiệp khoa học: Nguyên lý "Kiềng ba chân"

Để giải quyết bài toán phát triển chiều cao một cách bền vững, dược sĩ Bình đã xây dựng và ứng dụng phác đồ can thiệp dựa trên nguyên lý "Kiềng ba chân", bao gồm ba yếu tố cốt lõi có mối liên hệ mật thiết với nhau.

-Dinh dưỡng hấp thu tối ưu: Nhiều gia đình có xu hướng bổ sung canxi thiếu cơ sở khoa học, trong khi canxi chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp đúng với Vitamin D3 và Vitamin K2 (hoặc Magie) để hỗ trợ hấp thu và đưa canxi vào xương, hạn chế lắng đọng ở cơ quan khác.

Bên cạnh đó, trẻ cần duy trì chế độ ăn cân bằng với các thực phẩm giàu canxi và dưỡng chất cho xương như sữa, cá nhỏ ăn cả xương, trứng, rau xanh đậm, các loại hạt và nguồn protein từ thịt, cá, đậu nhằm hỗ trợ phát triển hệ xương trong giai đoạn tăng trưởng.

-Vận động thể chất: Việc duy trì các hoạt động thể thao ngoài trời và các bài tập kéo giãn cơ (như bơi lội, bóng rổ, xà đơn) được khuyến nghị thực hiện thường xuyên.

Quá trình vận động không chỉ tăng cường sự linh hoạt của hệ cơ xương khớp mà còn là yếu tố xúc tác quan trọng, kích thích tuyến yên sản sinh hormone tăng trưởng (GH) một cách tự nhiên.

-Giấc ngủ sinh lý: Dược sĩ Bình đặc biệt lưu ý đến "khung giờ vàng" từ 22 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Đây là thời điểm nồng độ hormone tăng trưởng tiết ra đạt mức cao nhất trong ngày.

Do đó, việc thiết lập kỷ luật sinh hoạt, đảm bảo trẻ ngủ sâu giấc trong khoảng thời gian này là yếu tố bắt buộc để tối ưu hóa quá trình phát triển chiều dài của xương.

Lan tỏa giá trị chuyên môn gắn liền với trách nhiệm xã hội

Không dừng lại ở công tác chuyên môn tại phòng khám, dược sĩ Bình còn chú trọng việc đưa các kiến thức y khoa ứng dụng vào thực tiễn cộng đồng. Chị đã trực tiếp tư vấn, theo dõi và đồng hành cùng hàng ngàn gia đình, giúp thiết lập lại chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng chuẩn khoa học, từ đó ghi nhận những cải thiện rõ rệt về chỉ số hình thể của trẻ em.

Bên cạnh đó, nhận thức sâu sắc về sự chênh lệch trong điều kiện chăm sóc y tế giữa các vùng miền, dược sĩ Bình đã chủ động khởi xướng và tham gia nhiều chương trình thiện nguyện. Tiêu biểu là dự án "Tủ thuốc cho em", mang tri thức y khoa và các nguồn lực hỗ trợ thiết thực đến với học sinh vùng cao.

Dược sĩ Bình trao tặng “Tủ thuốc cho em” cho điểm trường tại Lào Cai

Những hoạt động này không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe học đường.

Hành trình gieo mầm tầm vóc cho thế hệ tương lai

Hành trình hơn một thập kỷ của dược sĩ Đỗ Thị Bình không chỉ dừng lại ở những phác đồ y khoa, mà đó là hành trình thắp lên niềm tin cho hàng triệu gia đình Việt.

Bằng chuyên môn sâu rộng và trái tim đầy nhiệt huyết, chị đã và đang chứng minh: Tầm vóc của trẻ em Việt Nam hoàn toàn có thể vươn cao, vươn xa nếu được can thiệp đúng cách.

Những định kiến cũ đang dần bị phá bỏ, nhường chỗ cho nguyên lý 'Kiềng ba chân' vững chắc và khoa học. Một nền tảng thể chất vững vàng được vun đắp từ sớm chính là hành trang thiết thực nhất để mỗi trẻ em Việt Nam tự tin viết nên những câu chuyện mới, bứt phá vươn lên chinh phục mọi giới hạn.