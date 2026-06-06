Lý do Vương Nhất Bác được đạo diễn show khẳng định sẽ nổi tiếng

Sao quốc tế 06/06/2026 16:15

Theo truyền thông Trung Quốc, trong một cuộc phỏng vấn, cựu đạo diễn của chương trình tạp kỹ nổi tiếng “Thiên thiên hướng thượng” (Day Day Up) từng gây chú ý khi nhận xét về nam ca sĩ kiêm diễn viên Vương Nhất Bác.

Trong một cuộc phỏng vấn từng gây chú ý của truyền thông Trung Quốc, cựu đạo diễn chương trình tạp kỹ nổi tiếng Thiên thiên hướng thượng (Day Day Up) đã có những chia sẻ thẳng thắn về nam ca sĩ kiêm diễn viên Vương Nhất Bác. Theo vị đạo diễn, chính tinh thần chịu khó và thái độ làm việc nghiêm túc đã giúp nam nghệ sĩ từng bước khẳng định vị trí của mình trong làng giải trí Hoa ngữ.

Ông nhấn mạnh: “Chịu được khổ trong cái khổ, mới có thể trở thành người ở trên người. Cậu ấy xứng đáng nổi tiếng, cậu ấy nhất định phải nổi tiếng”. Không chỉ vậy, vị đạo diễn còn tiết lộ lý do Vương Nhất Bác là người cuối cùng được giữ lại trong nhóm MC của chương trình. Theo ông, điều quan trọng không nằm ở may mắn mà ở sự kiên trì và tinh thần sẵn sàng chấp nhận thử thách của nam nghệ sĩ.

Lý do Vương Nhất Bác được đạo diễn show khẳng định sẽ nổi tiếng - Ảnh 1

Trong quá trình làm việc tại chương trình, khi luyện tập các tiết mục mở màn, nhiều nghệ sĩ chỉ cần đạt khoảng 80% yêu cầu đã hoàn thành, nhưng Vương Nhất Bác luôn đặt mục tiêu cao hơn, cố gắng đạt mức hoàn thiện 100%. Anh cũng thường chủ động xin kịch bản trước để nghiên cứu kỹ, ngay cả khi không có cơ hội xuất hiện trên sóng, vẫn duy trì thói quen chuẩn bị nghiêm túc.

Ê-kíp sản xuất cho biết Vương Nhất Bác luôn có mặt tại trường quay từ rất sớm và gần như không bao giờ cần nhắc nhở. Trong mắt nhiều người, anh là mẫu nghệ sĩ làm việc kỷ luật và có trách nhiệm cao.

Ngoài ra, vị đạo diễn cũng từng chia sẻ rằng Vương Nhất Bác giữ thói quen cúi chào và tôn trọng tất cả mọi người trong đoàn, từ tiền bối, thực tập sinh đến nhân viên hậu trường. Đáng chú ý, sau khi trở nên nổi tiếng vào năm 2019, phong cách ứng xử này của anh vẫn không thay đổi.

Vương Nhất Bác bắt đầu đảm nhận vai trò MC cố định của Thiên thiên hướng thượng từ năm 2016. Theo nhiều nguồn tin trong ngành, không chỉ đạo diễn mà cả các nhà sản xuất và đồng nghiệp từng hợp tác đều đánh giá anh là người khiêm tốn, chăm chỉ và tận tâm với công việc.

Lý do Vương Nhất Bác được đạo diễn show khẳng định sẽ nổi tiếng - Ảnh 2

Gần đây, đoạn phỏng vấn của cựu đạo diễn được chia sẻ lại và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ và cho rằng nam nghệ sĩ “xứng đáng nổi tiếng” nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tháng 3 vừa qua, Vương Nhất Bác tiếp tục gây chú ý khi gia hạn hợp đồng với công ty Nhạc Hoa, đồng thời nâng vị thế từ nghệ sĩ ký hợp đồng lên đối tác cổ đông, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, theo danh sách Forbes Asia 30 Under 30 năm 2026, Vương Nhất Bác tiếp tục góp mặt lần thứ 5, đồng thời là nghệ sĩ Trung Quốc duy nhất trong lĩnh vực văn hóa - thể thao được vinh danh năm nay. Anh được đánh giá cao khi hoạt động đa lĩnh vực, từ diễn xuất, ca hát đến thể thao chuyên nghiệp, được Forbes nhận định là người “phá vỡ giới hạn thông thường ở nhiều lĩnh vực khác nhau”.

Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Từ sau khi phim “Đội chống bạo loạn gìn giữ hòa bình” (tháng 5.2024) ra mắt, anh không còn tác phẩm phim ảnh nào được phát hành.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Vương Nhất Bác được công ty đề xuất nhận thưởng bằng cổ phần nhằm 'giữ chân'

Vương Nhất Bác bị 'cấm sóng' hơn 630 ngày vì chưa vào đoàn phim mới?

Vương Nhất Bác bị 'cấm sóng' hơn 630 ngày vì chưa vào đoàn phim mới?

Công ty quản lý Vương Nhất Bác báo cảnh sát vì bị xâm phạm đời tư

Công ty quản lý Vương Nhất Bác báo cảnh sát vì bị xâm phạm đời tư

Phía Vương Nhất Bác lên tiếng về tin đã kết hôn bí mật và có con

Phía Vương Nhất Bác lên tiếng về tin đã kết hôn bí mật và có con

Vương Nhất Bác được khen tinh tế nhờ hành động 'cứu nguy' này

Vương Nhất Bác được khen tinh tế nhờ hành động 'cứu nguy' này

Vương Nhất Bác chính thức khởi kiện vụ bị tố nói xấu Tiêu Chiến, Ngô Lỗi

Vương Nhất Bác chính thức khởi kiện vụ bị tố nói xấu Tiêu Chiến, Ngô Lỗi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 7/6/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 7/6/2026, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 7/6/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 7/6/2026, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Lý do Vương Nhất Bác được đạo diễn show khẳng định sẽ nổi tiếng

Lý do Vương Nhất Bác được đạo diễn show khẳng định sẽ nổi tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 7/6/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 7/6/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Gia Nghiệp chứng minh sức nóng bền bỉ của Dương Tử

Gia Nghiệp chứng minh sức nóng bền bỉ của Dương Tử

Sao quốc tế 4 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 7/6/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 7/6/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Gia Nghiệp của Dương Tử giữ phong độ ổn định nhưng chưa thể vượt Lưu Hạo Tồn

Gia Nghiệp của Dương Tử giữ phong độ ổn định nhưng chưa thể vượt Lưu Hạo Tồn

Sao quốc tế 5 giờ 54 phút trước
Sức hút của Ngu Thư Hân lấn át bạn diễn Hầu Minh Hạo

Sức hút của Ngu Thư Hân lấn át bạn diễn Hầu Minh Hạo

Sao quốc tế 6 giờ 34 phút trước
Bước qua tuần mới (từ 8 đến 14/6/2026), 3 con giáp cán mốc giàu sang, may mắn chạm đỉnh, Phát Tài Phát Lộc, thời vận lên như diều gặp gió

Bước qua tuần mới (từ 8 đến 14/6/2026), 3 con giáp cán mốc giàu sang, may mắn chạm đỉnh, Phát Tài Phát Lộc, thời vận lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 7/6/2026, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 7/6/2026, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi hai loại thực phẩm chức năng do nguy cơ lẫn mảnh kính

NÓNG: Thu hồi hai loại thực phẩm chức năng do nguy cơ lẫn mảnh kính

Tử vi Chủ Nhật 7/6/2026 của 12 con giáp, Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 7/6/2026 của 12 con giáp, Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

NÓNG: Bộ Y tế cảnh báo khẩn sau thông tin loại kẹo nổi tiếng chứa dị vật

NÓNG: Bộ Y tế cảnh báo khẩn sau thông tin loại kẹo nổi tiếng chứa dị vật

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gia Nghiệp chứng minh sức nóng bền bỉ của Dương Tử

Gia Nghiệp chứng minh sức nóng bền bỉ của Dương Tử

Gia Nghiệp của Dương Tử giữ phong độ ổn định nhưng chưa thể vượt Lưu Hạo Tồn

Gia Nghiệp của Dương Tử giữ phong độ ổn định nhưng chưa thể vượt Lưu Hạo Tồn

Sức hút của Ngu Thư Hân lấn át bạn diễn Hầu Minh Hạo

Sức hút của Ngu Thư Hân lấn át bạn diễn Hầu Minh Hạo

Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu chia sẻ lý do tạm ngưng đóng phim suốt nửa năm

Địch Lệ Nhiệt Ba lần đầu chia sẻ lý do tạm ngưng đóng phim suốt nửa năm

Dương Dương khiến dư luận 'dậy sóng' trước thềm giải Bạch Ngọc Lan

Dương Dương khiến dư luận 'dậy sóng' trước thềm giải Bạch Ngọc Lan

Bạch Lộc đối mặt áp lực dư luận trước ngày ra mắt phim 'Mạc Ly'

Bạch Lộc đối mặt áp lực dư luận trước ngày ra mắt phim 'Mạc Ly'