Lý do Vương Nhất Bác được đạo diễn show khẳng định sẽ nổi tiếng

Sao quốc tế 06/06/2026 16:15

Theo truyền thông Trung Quốc, trong một cuộc phỏng vấn, cựu đạo diễn của chương trình tạp kỹ nổi tiếng “Thiên thiên hướng thượng” (Day Day Up) từng gây chú ý khi nhận xét về nam ca sĩ kiêm diễn viên Vương Nhất Bác.

Trong một cuộc phỏng vấn từng gây chú ý của truyền thông Trung Quốc, cựu đạo diễn chương trình tạp kỹ nổi tiếng Thiên thiên hướng thượng (Day Day Up) đã có những chia sẻ thẳng thắn về nam ca sĩ kiêm diễn viên Vương Nhất Bác. Theo vị đạo diễn, chính tinh thần chịu khó và thái độ làm việc nghiêm túc đã giúp nam nghệ sĩ từng bước khẳng định vị trí của mình trong làng giải trí Hoa ngữ.

Ông nhấn mạnh: “Chịu được khổ trong cái khổ, mới có thể trở thành người ở trên người. Cậu ấy xứng đáng nổi tiếng, cậu ấy nhất định phải nổi tiếng”. Không chỉ vậy, vị đạo diễn còn tiết lộ lý do Vương Nhất Bác là người cuối cùng được giữ lại trong nhóm MC của chương trình. Theo ông, điều quan trọng không nằm ở may mắn mà ở sự kiên trì và tinh thần sẵn sàng chấp nhận thử thách của nam nghệ sĩ.

Lý do Vương Nhất Bác được đạo diễn show khẳng định sẽ nổi tiếng - Ảnh 1

Trong quá trình làm việc tại chương trình, khi luyện tập các tiết mục mở màn, nhiều nghệ sĩ chỉ cần đạt khoảng 80% yêu cầu đã hoàn thành, nhưng Vương Nhất Bác luôn đặt mục tiêu cao hơn, cố gắng đạt mức hoàn thiện 100%. Anh cũng thường chủ động xin kịch bản trước để nghiên cứu kỹ, ngay cả khi không có cơ hội xuất hiện trên sóng, vẫn duy trì thói quen chuẩn bị nghiêm túc.

Ê-kíp sản xuất cho biết Vương Nhất Bác luôn có mặt tại trường quay từ rất sớm và gần như không bao giờ cần nhắc nhở. Trong mắt nhiều người, anh là mẫu nghệ sĩ làm việc kỷ luật và có trách nhiệm cao.

Ngoài ra, vị đạo diễn cũng từng chia sẻ rằng Vương Nhất Bác giữ thói quen cúi chào và tôn trọng tất cả mọi người trong đoàn, từ tiền bối, thực tập sinh đến nhân viên hậu trường. Đáng chú ý, sau khi trở nên nổi tiếng vào năm 2019, phong cách ứng xử này của anh vẫn không thay đổi.

Vương Nhất Bác bắt đầu đảm nhận vai trò MC cố định của Thiên thiên hướng thượng từ năm 2016. Theo nhiều nguồn tin trong ngành, không chỉ đạo diễn mà cả các nhà sản xuất và đồng nghiệp từng hợp tác đều đánh giá anh là người khiêm tốn, chăm chỉ và tận tâm với công việc.

Lý do Vương Nhất Bác được đạo diễn show khẳng định sẽ nổi tiếng - Ảnh 2

Gần đây, đoạn phỏng vấn của cựu đạo diễn được chia sẻ lại và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ và cho rằng nam nghệ sĩ “xứng đáng nổi tiếng” nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tháng 3 vừa qua, Vương Nhất Bác tiếp tục gây chú ý khi gia hạn hợp đồng với công ty Nhạc Hoa, đồng thời nâng vị thế từ nghệ sĩ ký hợp đồng lên đối tác cổ đông, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, theo danh sách Forbes Asia 30 Under 30 năm 2026, Vương Nhất Bác tiếp tục góp mặt lần thứ 5, đồng thời là nghệ sĩ Trung Quốc duy nhất trong lĩnh vực văn hóa - thể thao được vinh danh năm nay. Anh được đánh giá cao khi hoạt động đa lĩnh vực, từ diễn xuất, ca hát đến thể thao chuyên nghiệp, được Forbes nhận định là người “phá vỡ giới hạn thông thường ở nhiều lĩnh vực khác nhau”.

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Từ sau khi phim “Đội chống bạo loạn gìn giữ hòa bình” (tháng 5.2024) ra mắt, anh không còn tác phẩm phim ảnh nào được phát hành.

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