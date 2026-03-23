Vương Nhất Bác bị 'cấm sóng' hơn 630 ngày vì chưa vào đoàn phim mới?

Có người trong ngành tiết lộ, năm ngoái Vương Nhất Bác được cho là đã “dẫm qua vạch cảnh giới”, bị đánh giá là “nghệ sĩ rủi ro”; và đã hơn 630 ngày nam diễn viên chưa vào đoàn quay phim mới kể từ dự án "Nhân ngư" (tháng 4/2024).

thông tin “một ngôi sao nổi tiếng nào đó có hoạt động khó được phê duyệt” leo thẳng lên top 1 xu hướng tìm kiếm của mạng xã hội Weibo. Và người được nhắc tới nhiều nhất chính là Vương Nhất Bác.

Nhìn lại lịch trình năm 2025, dù Vương Nhất Bác vẫn tham gia một số hoạt động công khai, nhưng so với trước thì ít hơn rất nhiều. Sau khi bị gắn mác “nghệ sĩ rủi ro” vì một số tin tiêu cực, nếu muốn đóng phim, anh phải ký “thỏa thuận rủi ro”.

Theo người trong ngành, sau khi ký, nếu vì scandal cá nhân mà ảnh hưởng đến tác phẩm, anh sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại của đoàn phim.

Mà một bộ phim có thể đầu tư đến hàng trăm triệu nhân dân tệ, nên nếu thật sự phải bồi thường thì con số là không thể tưởng tượng.

Vì vậy, Vương Nhất Bác được cho là gần như không dám ký, dẫn đến không có phim để đóng, dần biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Từ sau khi phim “Đội chống bạo loạn gìn giữ hòa bình” (tháng 5/2024) ra mắt, anh không còn tác phẩm phim ảnh nào được phát hành.

Dù vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình chính thống hoặc MV, nhưng sức ảnh hưởng không thể so với phim ảnh, khiến độ nổi tiếng, lượng tương tác trực tuyến và giá trị thương mại của Vương Nhất Bác giảm mạnh, thậm chí mất nhiều hợp đồng quảng cáo.

Hiện không ai biết nam diễn viên đã vi phạm điều khoản nào, nên công chúng đang chuyển sự chú ý sang “bạn gái tin đồn” của anh là Kỳ Mỹ Hợp.

Trong 630 ngày “biến mất”, khán giả phát hiện phần lớn thời gian Vương Nhất Bác ở nước ngoài, lịch trình lại vô tình trùng với Kỳ Mỹ Hợp. Vì vậy, nhiều người nghi ngờ anh bị tình cảm ảnh hưởng, thậm chí bỏ bê sự nghiệp. Tuy nhiên, theo truyền thông nhận định, với vị thế của mình, Vương Nhất Bác đã trải qua đủ hào quang và hiểu rõ bản chất của giới giải trí, nên khó có khả năng mắc sai lầm đơn giản như vậy.

Khả năng cao việc “biến mất” có liên quan đến những tin đồn trong ngành. Nếu không, với cách làm việc của công ty quản lý Nhạc Hoa, chắc chắn họ đã tận dụng triệt để danh tiếng của anh cho các dự án mới.

Vương Nhất Bác hiện chưa lên tiếng phản hồi về nghi vấn bị cấm sóng.