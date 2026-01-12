Vương Nhất Bác thẳng thắn phản hồi về kế hoạch kết hôn: 'Quá xa vời'

Nam diễn viên giải thích rằng, với nhịp độ công việc bận rộn hiện tại, cùng thân phận nghệ sĩ đặc thù, anh vẫn chưa thể cân nhắc đến bước ngoặt quan trọng này của cuộc đời.

Trong tập mới nhất của phim tài liệu “Khám phá vùng đất mới 2”, khi được hỏi về kế hoạch xây dựng gia đình, Vương Nhất Bác thẳng thắn chia sẻ: “Tôi thấy chuyện đó quá xa vời”.

Theo Vương Nhất Bác, là một nghệ sĩ, anh không thể xuất hiện một cách thoải mái trong các hoạt động công khai, mà luôn phải duy trì hình ảnh “hoàn hảo không khuyết điểm”. Trong khi đó, hôn nhân lại cần sự thả lỏng và con người chân thật nhất.

Chính yêu cầu nghề nghiệp khiến Vương Nhất Bác không thể bộc lộ bản thân đời thường trước công chúng, tạo nên mâu thuẫn trong việc đồng thời đảm đương vai trò ngôi sao và trách nhiệm với gia đình. Anh cũng chia sẻ, bản thân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Nam diễn viên còn tuyên bố: “Nghệ sĩ luôn phải trình bày hình ảnh tốt nhất, nhưng ai mà chẳng có khuyết điểm”. Vương Nhất Bác thú nhận bản thân “không biết nấu ăn”. Anh xem những thiếu sót đời thường ấy như một phần “khuyết điểm” của mình, nhưng chính sự thừa nhận đó lại khiến hình ảnh của anh trở nên gần gũi một cách bất ngờ.

Trong phim tài liệu, Vương Nhất Bác tiết lộ cách quay về với con người thật của mình. Ngoài công việc, anh giải tỏa áp lực thông qua các môn thể thao ngoài trời như leo núi, để tìm kiếm sự cân bằng nội tâm.

Đã gần 2 năm Vương Nhất Bác không tham gia dự án phim thương mại nào, khi được hỏi lý do, nam diễn viên giải thích: "Thực ra sau khi bắt đầu làm việc, có một khoảng thời gian tôi không đi nhảy nữa mà chuyển sang đóng phim. Tôi thích công việc đó, nó cũng là một kiểu niềm vui.

​Nhưng vấn đề là đến khi khối lượng công việc ngày càng nhiều, tôi không còn cách nào để tận hưởng quá trình diễn xuất một cách trọn vẹn, điều đó khiến tôi mệt mỏi. Vậy nên tôi nghĩ đó là vấn đề về sự cân bằng”.

Vương Nhất Bác nhấn mạnh: “Làm nhiều việc khác nhau cũng giúp tôi có thêm nhiều lựa chọn hơn cho cuộc sống. Tôi nghĩ bản thân cần nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mới quay trở lại, tìm lại cảm giác của một diễn viên”.

Theo Vương Bác Nhất, các hoạt động ngoài trời như hiện tại chính là khoảng thời gian giúp anh “sạc đầy” năng lượng cho công việc và cuộc sống.