Vương Nhất Bác gây tranh cãi khi gần 2 năm không đóng phim

Sao quốc tế 09/01/2026 16:52

Trong giới giải trí Hoa ngữ, không phải công ty quản lý nào cũng cho phép nghệ sĩ nghỉ ngơi thời gian dài. Việc Vương Nhất Bác gần 2 năm không đóng phim là trường hợp hiếm có. Nhiều người cho rằng Đỗ Hoa đối xử với Vương Nhất Bác vẫn rất tốt, không như những gì fan lo lắng.

Vương Nhất Bác là một trong những nam diễn viên đông fan bậc nhất giới giải trí Trung Quốc hiện nay, mọi động thái của anh đều được chú ý. Nhưng khi vừa bước sang năm 2026, chủ đề “người hâm mộ Vương Nhất Bác thoát fan” bất ngờ leo lên top đầu xu hướng trên Weibo.

Năm nay, để nâng cao tỉ suất người xem cho các đêm gala cuối năm, các đài truyền hình lớn ở Trung Quốc đều mời những ngôi sao có lượng fan đông đảo và độ hot cao.

Vương Nhất Bác gây tranh cãi khi gần 2 năm không đóng phim - Ảnh 1

Không lâu trước đó, cư dân mạng thống kê danh sách các phim chủ lực đang chờ phát sóng của lứa diễn viên sinh sau 1995, Vương Nhất Bác không có tác phẩm nào. Với một ngôi sao đang trong giai đoạn thăng tiến, việc lâu ngày không vào đoàn phim chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Sau khi các đêm gala kết thúc, chủ đề “người hâm mộ Vương Nhất Bác thoát fan” bắt đầu gây bàn tán. Một số ý kiến cho rằng, lý do người hâm mộ rời bỏ Vương Nhất Bác là do suốt thời gian dài anh không đóng phim, ngay cả hoạt động thương mại cũng ít nhận, mà dành phần lớn thời gian cho các môn thể thao mạo hiểm.

Trên mạng thường xuyên xuất hiện tin tức Vương Nhất Bác tham gia các hoạt động mạo hiểm như leo núi đá, chinh phục đỉnh tuyết…  Ngoài ra, có nguồn tin nói rằng, Vương Nhất Bác chưa nhận dự án mới do những ồn ào liên quan đến tác phẩm “Truy phong giả”.

Vương Nhất Bác gây tranh cãi khi gần 2 năm không đóng phim - Ảnh 2

 

Mặt khác, vấn đề hợp đồng của Vương Nhất Bác và công ty quản lý Nhạc Hoa đã trở thành chủ đề nóng suốt 1 năm nay. Theo tiết lộ, hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 10.2026, nên việc Vương Nhất Bác có gia hạn hay không là quyết định quan trọng.

Khi tin đồn nam diễn viên sắp rời Nhạc Hoa lan truyền trên mạng, CEO Đỗ Hoa đã cùng Vương Nhất Bác xuất hiện tại buổi công chiếu phim tài liệu trải nghiệm “Khám phá vùng đất mới 2”.

CEO Đỗ Hoa cho biết: “Cậu ấy đến công ty từ năm 13 tuổi. Những năm qua, mối quan hệ của chúng tôi đã vượt qua ranh giới đối tác công việc, giống như người nhà. Hiện tại, điều tôi kỳ vọng nhất ở Vương Nhất Bác chính là bình an và khỏe mạnh, sức khỏe là trên hết”.

Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng

Vương Nhất Bác khiến cổ phiếu công ty giảm hơn 20% trong vòng 6 tháng

Mới đây, chủ đề liên quan đến từ khóa “không thấy Vương Nhất Bác trên sân khấu đêm giao thừa” bất ngờ lan rộng, thu hút nhiều sự quan tâm và bàn luận.

