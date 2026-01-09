Năm nay, để nâng cao tỉ suất người xem cho các đêm gala cuối năm, các đài truyền hình lớn ở Trung Quốc đều mời những ngôi sao có lượng fan đông đảo và độ hot cao.

Vương Nhất Bác là một trong những nam diễn viên đông fan bậc nhất giới giải trí Trung Quốc hiện nay, mọi động thái của anh đều được chú ý. Nhưng khi vừa bước sang năm 2026, chủ đề “người hâm mộ Vương Nhất Bác thoát fan” bất ngờ leo lên top đầu xu hướng trên Weibo.

Không lâu trước đó, cư dân mạng thống kê danh sách các phim chủ lực đang chờ phát sóng của lứa diễn viên sinh sau 1995, Vương Nhất Bác không có tác phẩm nào. Với một ngôi sao đang trong giai đoạn thăng tiến, việc lâu ngày không vào đoàn phim chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Sau khi các đêm gala kết thúc, chủ đề “người hâm mộ Vương Nhất Bác thoát fan” bắt đầu gây bàn tán. Một số ý kiến cho rằng, lý do người hâm mộ rời bỏ Vương Nhất Bác là do suốt thời gian dài anh không đóng phim, ngay cả hoạt động thương mại cũng ít nhận, mà dành phần lớn thời gian cho các môn thể thao mạo hiểm.

Trên mạng thường xuyên xuất hiện tin tức Vương Nhất Bác tham gia các hoạt động mạo hiểm như leo núi đá, chinh phục đỉnh tuyết… Ngoài ra, có nguồn tin nói rằng, Vương Nhất Bác chưa nhận dự án mới do những ồn ào liên quan đến tác phẩm “Truy phong giả”.

Mặt khác, vấn đề hợp đồng của Vương Nhất Bác và công ty quản lý Nhạc Hoa đã trở thành chủ đề nóng suốt 1 năm nay. Theo tiết lộ, hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 10.2026, nên việc Vương Nhất Bác có gia hạn hay không là quyết định quan trọng.

Khi tin đồn nam diễn viên sắp rời Nhạc Hoa lan truyền trên mạng, CEO Đỗ Hoa đã cùng Vương Nhất Bác xuất hiện tại buổi công chiếu phim tài liệu trải nghiệm “Khám phá vùng đất mới 2”.

CEO Đỗ Hoa cho biết: “Cậu ấy đến công ty từ năm 13 tuổi. Những năm qua, mối quan hệ của chúng tôi đã vượt qua ranh giới đối tác công việc, giống như người nhà. Hiện tại, điều tôi kỳ vọng nhất ở Vương Nhất Bác chính là bình an và khỏe mạnh, sức khỏe là trên hết”.