Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó?

Sao quốc tế 07/11/2025 12:26

Sự rạn nứt trong mối quan hệ của Vương Nhất Bác với Nhạc Hoa đến từ nhiều yếu tố. Công ty hưởng lợi từ một “ngôi sao lưu lượng” hàng đầu, nhưng không thể đảm bảo những điều kiện cơ bản cho nghệ sĩ.

Vương Nhất Bác từ lâu đã đóng góp hơn 60% tổng doanh thu của Nhạc Hoa, tên của anh được nhắc đến 18 lần trong các bản báo cáo tài chính dài 455 trang của công ty. Từ khi cổ phiếu Nhạc Hoa niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2022 đến nay, thị trường gọi Nhạc Hoa là "cổ phiếu ý tưởng của Vương Nhất Bác". Tuy nhiên, báo cáo giữa năm 2025 của Nhạc Hoa mới đây đã không còn đề cập đến Vương Nhất Bác, làm dấy lên suy đoán về việc nam diễn viên sắp rời công ty.

Giá cổ phiếu Nhạc Hoa trong tháng 10.2025 đã giảm 12,69%, và tổng mức giảm nửa cuối năm vượt 28%. Điều này có thể là do hiện tượng bán tháo cổ phiếu vì nhà đầu tư lo ngại công ty mất đi nghệ sĩ chủ lực.

Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó? - Ảnh 1

Ngoài ra, người hâm mộ phát hiện, trong phần ghi công bộ phim tài liệu “Khám phá miền đất mới” của Vương Nhất Bác đã không còn xuất hiện tên công ty Nhạc Hoa.

Trong năm 2025, bên cạnh tin tức đóng vai chính trong phim “Nhân Ngư”, Vương Nhất Bác không nhận thêm bất kỳ dự án phim ảnh nào khác. Anh chỉ phát sóng phim tài liệu thể thao của mình, bên cạnh đó là tham gia các hoạt động đua xe và một số sự kiện liên quan.

Hồi tháng 3, tin đồn Vương Nhất Bác rời công ty đã bắt đầu lan truyền, nhưng Nhạc Hoa phủ nhận. Đến nay, khi tin đồn một lần nữa bùng nổ, CEO Đỗ Hoa tiếp tục ngầm phủ nhận. Song, giá cổ phiếu của Nhạc Hoa vẫn đang giảm.

Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó? - Ảnh 2

Theo dữ liệu trên ứng dụng Qichacha, Vương Nhất Bác hiện có liên quan đến 4 công ty, trong đó 3 công ty đang hoạt động bình thường. Studio Truyền thông Văn hóa Nghệ Bác Thượng Hải là doanh nghiệp tư nhân do Vương Nhất Bác sở hữu 100% cổ phần.

Một công ty khác ở Thiên Tân mà Vương Nhất Bác nắm 70% cổ phần đã nộp đơn đăng ký nhiều nhãn hiệu gồm “Vương Nhất Bác”, “Wang Yibo”, “Yibo”. Các hạng mục đăng ký kinh doanh quốc tế bao gồm hóa mỹ phẩm, nhạc cụ, trang sức và đồng hồ…

Truyền thông nhận định, Vương Nhất Bác dường như đã có sự chuẩn bị để kết thúc hợp đồng với Nhạc Hoa vào năm 2026, sau 10 năm gắn bó.

 

Choáng với thu nhập 'khủng' của Vương Nhất Bác chỉ trong nửa đầu năm 2025

Là một trong số ít diễn viên hàng đầu trong ngành giải trí Trung Quốc, mức thu nhập của Vương Nhất Bác lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của công chúng và hiện đang gây nên những cuộc bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội.

