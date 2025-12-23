Một hãng xe công nghệ lên tiếng về doanh thu một tài xế hơn 1,6 tỷ đồng/năm

Hình ảnh tài xế xe công nghệ đạt doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng trong năm 2025 gây xôn xao mạng xã hội. Trước nhiều nghi vấn, doanh nghiệp vận hành nền tảng đã lên tiếng giải thích.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối ngày 22/12, trao đổi với phóng viên Dân trí về thông tin tài xế beBike tạo ra doanh thu 1,6 tỷ đồng gây xôn xao dư luận, đại diện Công ty cổ phần Be Group cho biết các số liệu được công bố trong chương trình vinh danh đều được truyền thông theo đúng bản chất và cách hiểu minh bạch của từng chỉ số. "Con số hơn 1,6 tỷ đồng là doanh thu do đối tác tài xế tạo ra trên nền tảng. Cụ thể, khoản doanh thu này bao gồm: Doanh thu từ dịch vụ chở khách beBike, doanh thu từ giao đồ ăn beFood, doanh thu từ giao hàng beDelivery", vị này chia sẻ.

Theo đại diện Be Group, khoản doanh thu nêu trên phản ánh mức độ hoạt động, sự bền bỉ và khả năng tận dụng đa dịch vụ của tài xế trên nền tảng, qua đó cho thấy nền tảng Be tạo ra cơ hội sinh kế đa nguồn và linh hoạt cho đối tác tài xế. Vị này cho rằng việc công bố và vinh danh các cột mốc này nhằm ghi nhận sự nỗ lực, bền bỉ và đóng góp tích cực của tài xế trong suốt quá trình đồng hành cùng Be, đồng thời tôn vinh những cá nhân tiêu biểu đã tạo ra giá trị cho hệ sinh thái dịch vụ của nền tảng.

Tài xế Phạm Duy Tuấn được vinh danh với doanh thu cao nhất năm 2025 - Ảnh: Báo Dân trí Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, Be Group tổ chức chuỗi sự kiện “Tri ân Đối tác BE 2025” tại TPHCM và Hà Nội, với sự tham dự của khoảng 2.000 đối tác tài xế và giúp việc đang hoạt động trên nền tảng. Tại các sự kiện, doanh nghiệp ghi nhận và biểu dương một số đối tác có kết quả hoạt động nổi bật trong năm 2025, dựa trên các tiêu chí như doanh thu, số chuyến hoàn thành, tỷ lệ hoàn thành chuyến và mức đánh giá của khách hàng. Các hạng mục được phân theo nhóm đối tác beCar, beBike và đối tác giúp việc. Song song với hoạt động ghi nhận, chương trình cũng dành thời gian cho các phiên trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp và tài xế. Nhiều ý kiến được nêu liên quan đến thu nhập, điều kiện làm việc, phúc lợi và các nhu cầu an sinh phù hợp với đặc thù lao động linh hoạt. Đại diện Be Group cho biết các phản hồi này sẽ được tổng hợp để phục vụ việc rà soát, điều chỉnh chính sách trong thời gian tới.

