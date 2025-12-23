Giải cứu 21 người mắc kẹt trong thang máy do sự cố kỹ thuật

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện, giải cứu an toàn 21 người bị mắc kẹt trong thang máy tại Văn phòng làm việc dự án Danko, phường Bắc Giang.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sự việc xảy ra tại một dự án ở đường Trần Quang Khải, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
Cụ thể, thang máy tòa nhà văn phòng làm việc dự án đang hoạt động thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật, dừng đột ngột giữa tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà khiến những người bên trong hoảng loạn.
Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.
Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, tại đây, lực lượng chức năng đã trấn an tinh thần các nạn nhân, đồng thời triển khai đội hình sử dụng thiết bị banh thủy lực để mở cửa thang máy. Toàn bộ 21 người mắc kẹt đã được đưa ra ngoài an toàn.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân khi gặp sự cố thang máy cần giữ bình tĩnh, không tự ý cạy cửa hoặc trèo ra ngoài, nhanh chóng liên hệ lực lượng cứu nạn cứu hộ qua số điện thoại 114 để được hỗ trợ kịp thời.