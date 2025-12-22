Đi hóng mát, tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong khu dân cư

Đời sống 22/12/2025 16:39

Vào ngày 22/12, Công an phường Long Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông được phát hiện trong tư thế treo cổ tại địa phương.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 22/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ vụ phát hiện người đàn ông tử vong trong khu dân cư, thuộc phường Long Bình (thành phố Thủ Đức cũ).

Sáng cùng ngày, trong lúc đi hóng mát qua khu vực quán nước bỏ hoang tại một khu dân cư phường Long Bình, người dân tá hỏa phát hiện một người đàn ông tử vong. Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần dài, áo thun đen, tay có đeo đồng hồ.

Đi hóng mát, tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trong khu dân cư - Ảnh 1
Hiện trường người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở phường Long Bình - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thông tin nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Tại đây, công an thu giữ 1 chiếc ba lô có chứa quần áo. Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là anh L.X.D (35 tuổi, quê Thanh Hóa), tử vong chưa lâu. Vụ việc hiện đang được công an tiếp tục làm rõ.

Khu vực phát hiện nạn nhân tử vong nằm trên đường 3B. Dù là khu dân cư, nhưng đoạn đường này khá vắng vẻ. Do có nhiều cây xanh nên người dân thỉnh thoảng qua khu vực này tập thể dục, hóng mát hoặc thu gom củi khô.

Đoạn clip được cho là một nhóm học sinh THCS có hành vi đánh đập, nhục mạ một người đàn ông vô gia cư ở Huế đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bất bình, phẫn nộ.

