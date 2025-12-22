Bắt khẩn cấp người đàn ông dùng dao tấn công con gái

Đời sống 22/12/2025 11:46

Ngày 21/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự đang làm rõ vụ việc người cha dùng dao tấn công con gái xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào hồi 1h10 ngày 20/12, Công an phường Hải Châu tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ chém người gây thương tích tại quán nước trước cổng Chợ Cồn, gây mất an ninh, trật tự khu vực. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường Hải Châu đã phân công tổ công tác gồm các điều tra viên có kinh nghiệm khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh, xử lý vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sau khi nhậu về, Trần Văn Châu (SN 1988, trú phường Hải Châu) đến quán nước trước chợ Cồn của vợ. Trong quá trình nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn giữa Châu với con gái là cháu B.N (SN 2010).

Do không làm chủ được hành vi, đối tượng đã dùng dao gây thương tích cho cháu N. Ngay sau đó, nạn nhân được người dân phối hợp cùng cơ quan công an đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bắt khẩn cấp người đàn ông dùng dao tấn công con gái - Ảnh 1
Cha dùng dao tấn công con gái - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, tổ công tác Công an phường Hải Châu đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng Trần Văn Châu, bảo đảm an toàn cho người dân và ổn định tình hình an ninh, trật tự tại khu vực.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Hải Châu đã nhanh chóng báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận hồ sơ và đối tượng để tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bắt khẩn cấp người đàn ông dùng dao tấn công con gái

