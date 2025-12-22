Ngày 21/12, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ nam bảo vệ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long bị đâm tử vong. Nạn nhân là ông N.A.K. (45 tuổi, ngụ phường Phước Hậu).

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan vụ bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long bị đâm tử vong, sáng 22/12, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi, ngụ phường Phước Hậu) để điều tra về hành vi Giết người.

Qua gần một ngày truy xét, 22h ngày 21/12, cảnh sát đã bắt giữ Tâm tại khu nhà ở thuộc phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long.

Bước đầu làm việc, Tâm đã thừa nhận hành vi của mình. Được biết, Tâm vừa ra tù ngày 3/10 về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Tâm - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, lúc 6h40 ngày 20/12, ông N.A.K. (45 tuổi, bảo vệ ở cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long) bị một người chưa rõ danh tính cầm hung khí đâm một nhát vào nách trái rồi bỏ chạy.

Ông K. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong lúc 22h cùng ngày.

Nhận tin báo, Công an xã Phước Hậu cùng các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời trình bày của nhân chứng và truy tìm nghi phạm.

Sáng 21/12, đoàn công tác của Sở Y tế Vĩnh Long và bệnh viện đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi động viên và hỗ trợ mai táng.

