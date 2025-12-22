Tối 21/12, trên tuyến đường nối Quốc lộ 1 và Quốc lộ 28, thuộc khu phố Kim Bình, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 21/12, một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người tử vong xảy ra trên tuyến đường nhánh nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 28, đoạn qua khu phố Kim Bình, phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 cùng ngày, xe máy mang BKS 86K1-97xx do anh Đinh Lê Quốc K. (21 tuổi) điều khiển lưu thông trên tuyến đường thì xảy ra va chạm trực diện với xe máy mang BKS 86F8-43xx do một nam thanh niên điều khiển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai người ngã xuống mặt đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai xe máy bị hư hỏng nặng, phần đầu vỡ nát, nhiều mảnh vỡ văng ra xung quanh.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận được tin báo, Công an phường Hàm Thắng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân địa phương, đoạn đường xảy ra tai nạn có ánh sáng hạn chế và vắng người qua lại vào ban đêm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

