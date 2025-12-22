Hiện trường hai xe máy va chạm trực diện, 2 nam thanh niên tử vong tại chỗ

Đời sống 22/12/2025 05:15

Tối 21/12, trên tuyến đường nối Quốc lộ 1 và Quốc lộ 28, thuộc khu phố Kim Bình, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 21/12, một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người tử vong xảy ra trên tuyến đường nhánh nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 28, đoạn qua khu phố Kim Bình, phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng).

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 cùng ngày, xe máy mang BKS 86K1-97xx do anh Đinh Lê Quốc K. (21 tuổi) điều khiển lưu thông trên tuyến đường thì xảy ra va chạm trực diện với xe máy mang BKS 86F8-43xx do một nam thanh niên điều khiển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai người ngã xuống mặt đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai xe máy bị hư hỏng nặng, phần đầu vỡ nát, nhiều mảnh vỡ văng ra xung quanh.

Hiện trường hai xe máy va chạm trực diện, 2 nam thanh niên tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, nhận được tin báo, Công an phường Hàm Thắng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân địa phương, đoạn đường xảy ra tai nạn có ánh sáng hạn chế và vắng người qua lại vào ban đêm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Danh tính cặp vợ chồng chết cháy trong phòng xông hơi, nghi tay nắm cửa bị hỏng

Danh tính cặp vợ chồng chết cháy trong phòng xông hơi, nghi tay nắm cửa bị hỏng

Cảnh sát Tokyo đang điều tra cái chết của 1 cặp vợ chồng sau vụ cháy phòng xông hơi hồi đầu tuần này. Họ cho biết hai nạn nhân dường như bị mắc kẹt trong một phòng xông riêng và có thể đã tử vong vì ngộ độc khí các-bon mô-nô-xít hoặc sốc nhiệt.

Xem thêm
Từ khóa:   tin moi tai nạn giao thông tử vong

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp đón nhận 'vía' từ Phật Bà, tiền đổ về nhà nhiều như nước lũ, kinh doanh Đắc Tài Đắc Lộc

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp đón nhận 'vía' từ Phật Bà, tiền đổ về nhà nhiều như nước lũ, kinh doanh Đắc Tài Đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tử vi thứ Ba 22/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Ba 22/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 22/12/2025, 3 con giáp kéo hết vận may về nhà, tiền đồ xán lạn, Tài Lộc đủ đầy như 'cá gặp nước', an nhàn hưởng Phước Lành

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 22/12/2025, 3 con giáp kéo hết vận may về nhà, tiền đồ xán lạn, Tài Lộc đủ đầy như 'cá gặp nước', an nhàn hưởng Phước Lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài chiếu cố, cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp 'nổ hũ tài lộc', làm ăn tấn tới, mua nhà mua xe không cần nghĩ

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài chiếu cố, cát tinh chiếu mệnh, 3 con giáp 'nổ hũ tài lộc', làm ăn tấn tới, mua nhà mua xe không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sữa hạt sen và những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe không nên bỏ qua

Sữa hạt sen và những công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Hiện trường hai xe máy va chạm trực diện, 2 nam thanh niên tử vong tại chỗ

Hiện trường hai xe máy va chạm trực diện, 2 nam thanh niên tử vong tại chỗ

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 22/12/2025, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau hôm nay, thứ Hai 22/12/2025, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/12/2025), 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Cuối ngày hôm nay (22/12/2025), 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Mải mê chạy theo nhân tình bỏ rơi vợ yếu, chồng về thăm nhà bất chợt thì 'ngã quỵ' khi nhìn anh hàng xóm chăm sóc vợ thay mình

Mải mê chạy theo nhân tình bỏ rơi vợ yếu, chồng về thăm nhà bất chợt thì 'ngã quỵ' khi nhìn anh hàng xóm chăm sóc vợ thay mình

Tâm sự gia đình 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, 3 con giáp vận đổi sao dời, đón vận may lớn, tiền bạc phát ầm ầm, trăm sự suôn sẻ, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, 3 con giáp vận đổi sao dời, đón vận may lớn, tiền bạc phát ầm ầm, trăm sự suôn sẻ, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

Sập bồn chứa nước đang thi công khiến 6 công nhân tử vong thương tâm và 9 người bị thương

Kể từ ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 22/12/2025, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính bất ngờ của nữ du khách bị điều tra vì 'quỳ gối, nằm trên yên' khi chạy môtô

Danh tính bất ngờ của nữ du khách bị điều tra vì 'quỳ gối, nằm trên yên' khi chạy môtô

Nam hành khách Hàn Quốc bị đuổi khỏi máy bay vì quấy rối phụ nữ tại TP.HCM

Nam hành khách Hàn Quốc bị đuổi khỏi máy bay vì quấy rối phụ nữ tại TP.HCM

Người bố tại Nghệ An bạo hành con gái phải nhập viện

Người bố tại Nghệ An bạo hành con gái phải nhập viện

Phát hiện cụ bà 88 tuổi được phát hiện tử vong trên sông Cà Ty

Phát hiện cụ bà 88 tuổi được phát hiện tử vong trên sông Cà Ty

Nguyên nhân khiến 203 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Hồng Vân ở Quảng Ngãi

Nguyên nhân khiến 203 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Hồng Vân ở Quảng Ngãi

Danh tính người phụ nữ ở Thanh Hóa giả chết suốt 5 năm để trục lợi bảo hiểm

Danh tính người phụ nữ ở Thanh Hóa giả chết suốt 5 năm để trục lợi bảo hiểm