Trương Vũ Kỳ gây xôn xao vì gương mặt nhiều thay đổi, được nhận xét 'rất kém tự nhiên'

Sao quốc tế 21/12/2025 18:00

Trương Vũ Kỳ tham dự Lễ trao giải Phim truyền hình Trung Quốc ngày 16/12.

Trương Vũ Kỳ tham dự Lễ trao giải Phim truyền hình Trung Quốc ngày 16/12. Khi dự thảm đỏ, ngôi sao diện chiếc váy voan màu nâu đen chuyển sắc "hoa hồng phai", kết hợp tóc búi thấp và trang điểm nhẹ nhàng. Khi lên sân khấu nhận giải, cô thay chiếc váy đỏ cúp ngực, khoe vai trần gợi cảm.

Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận xét gương mặt Trương Vũ Kỳ lạ. Người dùng Weibo đặt câu hỏi về những thay đổi trên gương mặt cô, khiến phần hàm "sưng tấy và cứng đờ", "sự kỳ lạ quanh môi", cho rằng đó có thể là tác dụng phụ của các thủ thuật thẩm mỹ. 

Những người bảo vệ Trương Vũ Kỳ nói sự thay đổi về ánh sáng hoặc trang điểm có thể gây ra sự khác biệt, đồng thời khuyến khích cô làm mới bản thân theo cách cô thích.

 

Trương Vũ Kỳ gây xôn xao vì gương mặt nhiều thay đổi, được nhận xét 'rất kém tự nhiên' - Ảnh 1

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1987, được gọi là "Song Hye Kyo Trung Quốc", có gương mặt đẹp. Cô được biết đến qua nhiều phim như Siêu khuyển thần thông, Bạch Lộc Nguyên, Mỹ nhân ngư... Trước khi đến với trai trẻ hiện tại, cô trải qua nhiều cuộc tình và hiện làm mẹ đơn thân.

Trương Vũ Kỳ yêu đạo diễn Vương Toàn An, người hơn cô 22 tuổi, sau khi hợp tác trong phim Bạch Lộc Nguyên. Hôn nhân của họ diễn ra chóng vánh vào năm 2011. Năm 2014, Vương Toàn An bị bắt vì mua dâm, hai người ly hôn năm 2015.

Trương Vũ Kỳ gây xôn xao vì gương mặt nhiều thay đổi, được nhận xét 'rất kém tự nhiên' - Ảnh 2

Hậu ly hôn, Trương Vũ Kỳ nhanh chóng kết hôn với Viên Ba Nguyên, một doanh nhân hơn cô 14 tuổi. Hai người yêu nhau sau 10 ngày quen biết. Họ kết hôn sau 70 ngày gặp gỡ và sinh một cặp song sinh. Hai người xảy ra tranh chấp vào tháng 9/2018 rồi ly hôn. Những năm gần đây, Vũ Kỳ hẹn hò nhiều trai trẻ, có người kém cô vài chục tuổi.

Ngôn Thừa Húc gây xúc động khi tưởng nhớ Từ Hy Viên

Ngôn Thừa Húc gây xúc động khi tưởng nhớ Từ Hy Viên

Trong concert diễn ra tối 19/12 tại Thượng Hải, Ngôn Thừa Húc đã có khoảnh khắc xúc động khi tưởng niệm Từ Hy Viên, bạn diễn gắn bó với anh qua bộ phim truyền hình đình đám Vườn sao băng.

