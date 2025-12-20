Angelababy tái xuất thảm đỏ sau hai năm bị 'phong sát ngầm'

Nhiều khán giả đã dành lời khen cho cánh cho phong thái tự tin thanh lịch thời thượng của Angelababy. Trong quá khứ, cô từng được mệnh danh là "người bất bại trên thảm đỏ" vì chưa từng xuất hiện với trang phục xấu, có khả năng chinh phục mọi loại phong cách khác nhau.

Vào tối 18/12, Angelababy tham gia sự kiện BBArt's Night do tạp chí nghệ thuật BBart tổ chức tại Bắc Kinh với tư cách Đại sứ từ thiện nghệ thuật. Nữ diễn viên tỏa sáng với bộ trang phục may đo cao cấp (haute couture ) từ nhà mốt Alexis Mabille Fall Winter 2024. Việc Angelababy quay lại thảm đỏ sau 2 năm gặp biến cố sự nghiệp thu hút tới hơn 40 triệu người quan tâm chỉ tính riêng trên nền tảng Weibo.

Sự chú ý của công chúng dành cho Angelababy đã tăng cao trong thời gian gần đây. Đặc biệt ngày 16/12, nữ diễn viên đăng loạt ảnh và video trang điểm theo phong cách Y2K lạnh lùng quyến rũ. Bộ ảnh đã dành được nhiều lời khen ngợi của khán giả, có nhiều blogger thời trang, các hot girl mạng ngay lập tức học tập theo phong cách của Angelababy. Video trên Douyin của cô cũng thu về tới hơn 10 triệu lượt thích chỉ sau một ngày.

Sự bùng nổ truyền thông này là cú hích được Angelababy mong đợi từ lâu. Trước đó, nữ diễn viên cũng tìm nhiều cách để hâm nóng lại tên tuổi, cô thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, thậm chí có những chủ đề như "ảnh chụp trên đường phố cũng đẹp không kém ảnh chụp trong studio" hay những topic khen ngợi sự trẻ trung của Angelababy. Song tất cả bài viết đều không nhận được sự hưởng ứng nhiều của công chúng.

Angelababy (Dương Dĩnh) sinh năm 1989 tại Thượng Hải, từng là “nữ hoàng quảng cáo” với nhan sắc lai Đức - Trung Quốc. Cô kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh năm 2015 sau 5 năm hẹn hò, trong đám cưới hoành tráng trị giá 200 triệu NDT. Tuy nhiên, từ 2018, cặp đôi rạn nứt vì mâu thuẫn tài chính.

Nữ diễn viên gặp khó khăn sau lệnh “phong sát ngầm” vì xem show Crazy Horse của Lisa năm 2023. Vụ việc khiến cô mất nhiều hợp đồng quảng cáo và vai diễn.

Sau vụ việc, Angelababy bị gắn mác "nghệ sĩ tồi" và bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội từ 1/11/2023. Thậm chí, khi chương trình Keep Running có sự tham gia của Angelababy được chiếu lại trên đài Chiết Giang, nữ diễn viên bị làm mờ mặt.

Sau khoảng một năm im ắng, Angelababy chính thức trở lại với bộ phim Tương tư lệnh vào đầu năm nay. Tuy nhiên, thành tích của phim khá ảm đạm, chưa thể giúp nữ diễn viên vực dậy danh tiếng. Kể từ đó, cô bắt đầu tham gia một số sự kiện ở cả Trung Quốc lẫn nước ngoài nhưng tần suất chưa thường xuyên. Cô cũng chưa tham gia dự án phim mới nên sự nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa thể trở lại vị trí khi xưa.