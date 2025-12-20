Angelababy tái xuất thảm đỏ sau hai năm bị 'phong sát ngầm'

Sao quốc tế 20/12/2025 12:45

Tối 18/12, người đẹp 36 tuổi dự chương trình do tạp chí BB Art tổ chức, cùng các đồng nghiệp như Huỳnh Dịch, Chung Lệ Đề, Lý Trị Đình, Vu Hiểu Quang. Theo Sohu, Angelababy thành tâm điểm chú ý, cụm từ khóa 'Angelababy tái chiến thảm đỏ sau hai năm' vào danh sách chủ đề nổi bật nhất mạng xã hội Weibo.

Vào tối 18/12, Angelababy tham gia sự kiện BBArt's Night do tạp chí nghệ thuật BBart tổ chức tại Bắc Kinh với tư cách Đại sứ từ thiện nghệ thuật. Nữ diễn viên tỏa sáng với bộ trang phục may đo cao cấp (haute couture ) từ nhà mốt Alexis Mabille Fall Winter 2024. Việc Angelababy quay lại thảm đỏ sau 2 năm gặp biến cố sự nghiệp thu hút tới hơn 40 triệu người quan tâm chỉ tính riêng trên nền tảng Weibo.

Nhiều khán giả đã dành lời khen cho cánh cho phong thái tự tin thanh lịch thời thượng của Angelababy. Trong quá khứ, cô từng được mệnh danh là "người bất bại trên thảm đỏ" vì chưa từng xuất hiện với trang phục xấu, có khả năng chinh phục mọi loại phong cách khác nhau.

 

Angelababy tái xuất thảm đỏ sau hai năm bị 'phong sát ngầm' - Ảnh 1Angelababy tái xuất thảm đỏ sau hai năm bị 'phong sát ngầm' - Ảnh 2

Sự chú ý của công chúng dành cho Angelababy đã tăng cao trong thời gian gần đây. Đặc biệt ngày 16/12, nữ diễn viên đăng loạt ảnh và video trang điểm theo phong cách Y2K lạnh lùng quyến rũ. Bộ ảnh đã dành được nhiều lời khen ngợi của khán giả, có nhiều blogger thời trang, các hot girl mạng ngay lập tức học tập theo phong cách của Angelababy. Video trên Douyin của cô cũng thu về tới hơn 10 triệu lượt thích chỉ sau một ngày.

Sự bùng nổ truyền thông này là cú hích được Angelababy mong đợi từ lâu. Trước đó, nữ diễn viên cũng tìm nhiều cách để hâm nóng lại tên tuổi, cô thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, thậm chí có những chủ đề như "ảnh chụp trên đường phố cũng đẹp không kém ảnh chụp trong studio" hay những topic khen ngợi sự trẻ trung của Angelababy. Song tất cả bài viết đều không nhận được sự hưởng ứng nhiều của công chúng.

Angelababy tái xuất thảm đỏ sau hai năm bị 'phong sát ngầm' - Ảnh 3Angelababy tái xuất thảm đỏ sau hai năm bị 'phong sát ngầm' - Ảnh 4

 

Angelababy (Dương Dĩnh) sinh năm 1989 tại Thượng Hải, từng là “nữ hoàng quảng cáo” với nhan sắc lai Đức - Trung Quốc. Cô kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh năm 2015 sau 5 năm hẹn hò, trong đám cưới hoành tráng trị giá 200 triệu NDT. Tuy nhiên, từ 2018, cặp đôi rạn nứt vì mâu thuẫn tài chính.

Nữ diễn viên gặp khó khăn sau lệnh “phong sát ngầm” vì xem show Crazy Horse của Lisa năm 2023. Vụ việc khiến cô mất nhiều hợp đồng quảng cáo và vai diễn.

Sau vụ việc, Angelababy bị gắn mác "nghệ sĩ tồi" và bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội từ 1/11/2023. Thậm chí, khi chương trình Keep Running có sự tham gia của Angelababy được chiếu lại trên đài Chiết Giang, nữ diễn viên bị làm mờ mặt.

Sau khoảng một năm im ắng, Angelababy chính thức trở lại với bộ phim Tương tư lệnh vào đầu năm nay. Tuy nhiên, thành tích của phim khá ảm đạm, chưa thể giúp nữ diễn viên vực dậy danh tiếng. Kể từ đó, cô bắt đầu tham gia một số sự kiện ở cả Trung Quốc lẫn nước ngoài nhưng tần suất chưa thường xuyên. Cô cũng chưa tham gia dự án phim mới nên sự nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa thể trở lại vị trí khi xưa.

Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink)

Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink)

Mới đây, một bài thống kê những diễn viên Hoa ngữ đã không gia nhập đoàn phim một thời gian dài thu hút sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Angelababy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink)

Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink)

Rầm rộ lộ khoảnh khắc Angelababy - Trần Quán Hy hẹn hò?

Rầm rộ lộ khoảnh khắc Angelababy - Trần Quán Hy hẹn hò?

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn treo ảnh cưới của con trai và vợ cũ Angelababy

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn treo ảnh cưới của con trai và vợ cũ Angelababy

'Tóm sống' Angelababy và bạn trai tin đồn đưa con đi chơi

'Tóm sống' Angelababy và bạn trai tin đồn đưa con đi chơi

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Angelababy xuống sắc, vất vả phải quảng cáo đồ ăn lề đường

Angelababy xuống sắc, vất vả phải quảng cáo đồ ăn lề đường

TIN MỚI NHẤT

Angelababy tái xuất thảm đỏ sau hai năm bị 'phong sát ngầm'

Angelababy tái xuất thảm đỏ sau hai năm bị 'phong sát ngầm'

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Công bố danh sách 26 sản phẩm trong vụ sữa giả Hiup

Công bố danh sách 26 sản phẩm trong vụ sữa giả Hiup

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
CHAGEE hoàn thiện hiện diện tại Việt Nam bằng chuỗi cửa hàng ở những vị trí đắc địa TP.HCM

CHAGEE hoàn thiện hiện diện tại Việt Nam bằng chuỗi cửa hàng ở những vị trí đắc địa TP.HCM

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (21/12-22/12), Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (21/12-22/12), Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Ăn rau chân vịt có tác dụng gì? Ăn sống được không?

Ăn rau chân vịt có tác dụng gì? Ăn sống được không?

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước
Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước
Bước sang tháng đầu tiên năm 2026, 3 con giáp hưởng phúc Thần Tài, tiền bạc đổ xuống như mưa, giàu nhanh như thổi, không lo thiếu tiền

Bước sang tháng đầu tiên năm 2026, 3 con giáp hưởng phúc Thần Tài, tiền bạc đổ xuống như mưa, giàu nhanh như thổi, không lo thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Thọ khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Thọ khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Thần Tài ban lộc kể từ ngày 21/12/2025, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, giàu có hơn người

Thần Tài ban lộc kể từ ngày 21/12/2025, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Tử vi tuần mới (22/12 - 28/12/2025), 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ

Tử vi tuần mới (22/12 - 28/12/2025), 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình

Chồng Hàn Quốc DJ Koo 'sẽ đón Giao thừa cùng gia đình Từ Hy Viên'

Chồng Hàn Quốc DJ Koo 'sẽ đón Giao thừa cùng gia đình Từ Hy Viên'

Cuộc hôn nhân vàng giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy 'gây sốt': Tiết lộ nguyên nhân ly hôn

Cuộc hôn nhân vàng giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy 'gây sốt': Tiết lộ nguyên nhân ly hôn

Lục Tiểu Linh Đồng lên tiếng trước tin đồn mâu thuẫn với đạo diễn 'Tây du ký'

Lục Tiểu Linh Đồng lên tiếng trước tin đồn mâu thuẫn với đạo diễn 'Tây du ký'

Cảnh nóng của Ngu Thư Hân và Hà Dữ trong phim Song quỹ bị chê phản cảm

Cảnh nóng của Ngu Thư Hân và Hà Dữ trong phim Song quỹ bị chê phản cảm

Lâm Tâm Như bất ngờ thừa nhận đã thay đổi thói quen vì Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như bất ngờ thừa nhận đã thay đổi thói quen vì Hoắc Kiến Hoa