'Tóm sống' Angelababy và bạn trai tin đồn đưa con đi chơi

Trước tin đồn có người mới, Angelababy không giải thích. Thời gian gần đây, cô được cho tập trung phát triển sự nghiệp tại quê nhà Hong Kong, thi thoảng mới tới Đại lục. Con trai cô hiện ở Thượng Hải với ông bà nội.

Diễn viên Angelababy cùng bạn trai tin đồn đều mặc trang phục đơn giản, thoải mái, khi dắt con trai cùng chú chó cưng Alaska đi dạo trên phố Thượng Hải. Trong khi người đàn ông đi sát Tiểu Bọt Biển và chú chó, Angelababy tụt lại phía sau, đeo khẩu trang và đội mũ để tránh chú ý. Suốt buổi đi chơi, người đàn ông trò chuyện vui vẻ với con trai Angelababy. Nhiều bình luận nói Angelababy đã có bạn trai mới và tin rằng người đàn ông này chiếm được cảm tình của đứa trẻ.

Angelababy và diễn viên Huỳnh Hiểu Minh ly hôn đã ba năm, hiện vẫn thay phiên chăm sóc con, để con vẫn cảm nhận được tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Họ cũng chưa từng nhắc về nhau trên các phương tiện truyền thông.

Angelababy ra mắt tại Hong Kong với vai trò người mẫu từ năm 14 tuổi. Cô cũng nhận được nhiều sự quan tâm tại cộng đồng fan ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Hong Kong. Năm 2014, cô tham gia chương trình tạp kỹ Running Brothers và đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Sau khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh, cô đứng thứ 14 trong "Danh sách người nổi tiếng Trung Quốc" của Forbes năm 2019.

Angelababy bị cấm sóng "ngầm" từ năm 2023 khi cô được cho là xuất hiện tại buổi diễn của Lisa (thành viên Blackpink) tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse ở Paris (Pháp).

Hành động tới xem buổi diễn thoát y được cho là ủng hộ văn hóa phẩm đồi trụy, đi ngược thuần phong mỹ tục ở Trung Quốc. Do vậy, nữ diễn viên đối mặt với làn sóng chỉ trích của khán giả Trung Quốc và chịu sự trừng phạt của cơ quan chức năng.

Đầu năm 2024, lệnh cấm sóng với Angelababy được cho là xóa bỏ. Tuy nhiên, nhiều chương trình từ chối gia hạn hợp đồng với cô, thậm chí các đài truyền hình còn xóa mặt nữ diễn viên trong các show trước đó. Angelababy vẫn chưa thể lấy lại danh tiếng.

Danh tiếng đi xuống khiến Angelababy không còn nhận được sự ưu ái của các thương hiệu. Thời gian qua, người đẹp phải đi quảng cáo cho tiệm đồ ăn vặt bình dân - công việc chỉ dành cho những nghệ sĩ đã hết thời - để kiếm thêm thu nhập.

Những năm qua, Angelababy cũng vướng tin đồn tình cảm với một số đồng nghiệp nhưng người đẹp không công khai. Trong khi đó, chồng cũ của cô - Huỳnh Hiểu Minh - công khai mối quan hệ với hot girl Diệp Kha từ năm 2024. Họ từng hẹn hò trong bí mật gần 2 năm. Cặp đôi được cho là vừa đón con gái chung vào tháng 2.