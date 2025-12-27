Trần Đô Linh 'gây bão' với khung xương tỷ lệ kim cương

Giữa một rừng mỹ nhân Cbiz với đủ kiểu sắc vóc rực rỡ, Trần Đô Linh vẫn nổi bật theo cách rất riêng: không cần phô trương, không cần gợi cảm quá đà, nhưng càng ngắm càng thấy vô thực, như bước ra từ những trang tiểu thuyết ngôn tình cổ điển.

Mới đây, tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng, khung xương "tỷ lệ kim cương" của  Trần Đô Linh một nữa "gây bão" khắp cõi mạng. Điểm gây ấn tượng mạnh nhất ở Trần Đô Linh chính là khung xương nhỏ, gọn và tỷ lệ cơ thể gần như lý tưởng. Đây là kiểu vóc dáng được nhiều cô gái hằng mơ ước: vai mảnh, thân hình thanh thoát, đầu và thân cân đối, tạo cảm giác nhẹ bẫng, mong manh.

Nhờ khung xương ấy, Trần Đô Linh gần như cân đẹp mọi tạo hình, từ váy áo cổ trang bồng bềnh đến đầm hiện đại tối giản, và không ít lần chỉ một khoảnh khắc bước đi hay quay đầu cũng đủ viral khắp mạng xã hội.

Trần Đô Linh 'gây bão' với khung xương tỷ lệ kim cương - Ảnh 1Trần Đô Linh 'gây bão' với khung xương tỷ lệ kim cương - Ảnh 2

Nhiều cư dân mạng nhận xét vẻ đẹp của Trần Đô Linh không thể tách rời giữa dáng người và gương mặt. Khuôn mặt cô mang nét bạch nguyệt quang điển hình: dịu dàng, trong trẻo, ít góc cạnh, ánh mắt phảng phất nét u buồn rất điện ảnh. Chính vì vậy, dáng người "mình hạc xương mai", cao gầy lại trở thành mảnh ghép hoàn hảo. Nếu đặt gương mặt ấy lên một body quá đầy đặn, sexy, rất có thể tổng thể sẽ mất đi sự hài hòa. Với Trần Đô Linh, đẹp là vì mọi thứ đều vừa vặn, không thừa, không thiếu.

Không thể bỏ qua chiếc cổ dài đặc trưng, cũng là điểm gây tranh luận nhiều nhất. Có người cho rằng cổ cô hơi dài so với tỷ lệ chung, nếu ngắn hơn một chút thì gần như không còn điểm chê. Nhưng cũng chính chiếc cổ ấy lại tạo nên khí chất rất riêng, cảm giác “phiêu phiêu”, thoát tục như một tiên tử bước ra từ tranh thủy mặc. Trong những tạo hình cổ trang, phần cổ cao thanh mảnh giúp Trần Đô Linh toát lên vẻ cao quý, trang nhã tuyệt mỹ. Có thể nói, nhan sắc của Trần Đô Linh không thuộc kiểu gây choáng ngay lập tức, mà là vẻ đẹp khiến người ta muốn nhìn lâu hơn, ngắm kỹ hơn.

Trần Đô Linh 'gây bão' với khung xương tỷ lệ kim cương - Ảnh 3

 

Từ đầu năm 2025, sự nghiệp của Trần Đô Linh có bước chuyển mình rõ rệt khi cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim cổ trang Khi Chim Nhạn Trở Về Quý Nữ). Tác phẩm này không chỉ đạt được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ và vượt mốc nhiệt độ trên các nền tảng lớn, mà còn giúp cô được đánh giá cao hơn về khả năng diễn xuất so với trước đây. 

Ngay sau khi Khi Chim Nhạn Trở Về kết thúc phát sóng, Trần Đô Linh tiếp tục bắt tay dự án cổ trang Kiều Sở, trong đó cô vẫn đảm nhiệm vị trí nữ chính.

Mới đây, Trần Đô Linh là khách mời trong chương trình Tinh Quang Đại Thưởng do Tencent Video tổ chức. Nữ diễn viên đi cùng đoàn phim “Nhạn hồi thời”, có sự hiện diện của Tân Vân Lai và Ôn Tranh Vanh.

