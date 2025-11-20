Trần Đô Linh bất ngờ 'cầu cứu' vì bị đồn là đàn ông đóng giả

Sao quốc tế 20/11/2025 15:43

Chiều 17/11, tờ 163 đưa tin, 1 tài khoản mạng xã hội mới đây bất ngờ đăng loạt clip tuyên bố rằng, Trần Đô Linh hiện đang bị giam cầm đánh đập như tù nhân ở nơi bí mật.

Ngày 18/11, công ty quản lý của Trần Đô Linh đã uỷ quyền cho một văn phòng luật sư gửi thông báo kiện một tài khoản trên mạng xã ì cố tình bịa đặt và lan truyền thông tin như: “Không có Trần Đô Linh thật”, “Người xuất hiện hiện tại là đàn ông”.

Tài khoản này tuyên bố rằng, người đứng tên Trần Đô Linh là một người đàn ông dùng mặt nạ, có can thiệp dây thanh quản, còn Trần Đô Linh thật thì bị kiểm soát và bạo hành. Những nội dung vô căn cứ này lan truyền rộng rãi, tạo ra hiểu lầm nghiêm trọng và gây tổn hại đến danh dự cũng như hình tượng công chúng của nữ diễn viên.

Phía luật sư cho biết họ đã hoàn tất việc thu thập và lưu giữ bằng chứng, đồng thời chính thức khởi động quy trình tố tụng để truy cứu trách nhiệm người vi phạm. Họ yêu cầu cá nhân liên quan lập tức xóa toàn bộ thông tin bịa đặt, chấm dứt hành vi xâm phạm và kêu gọi cộng đồng mạng không tin, không lan truyền tin đồn ác ý.

Trần Đô Linh bất ngờ 'cầu cứu' vì bị đồn là đàn ông đóng giả - Ảnh 1

Thời gian gần đây trên mạng xã hội, trong đó có cộng đồng Việt Nam, xuất hiện nhiều tin đồn chưa được kiểm chứng về các nghệ sĩ Trung Quốc. Cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc đã xử lý, gỡ bỏ nhiều nội dung sai lệch nhằm đảm bảo môi trường mạng lành mạnh, đồng thời kêu gọi người dùng tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin.

Trần Đô Linh là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi tiếng của Trung Quốc. Cô gây chú ý khi được chọn vào vai nữ chính trong bản điện ảnh Hoa Thiên Cốt - nhân vật từng gắn liền với tên tuổi Triệu Lệ Dĩnh trong bản truyền hình.

 

Nữ diễn viên cũng gây ấn tượng với thành tích học tập khi thi đỗ Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh (Trung Quốc) với điểm số cao, và lọt top 10 sinh viên xuất sắc của trường năm 2015.

Trần Đô Linh bất ngờ 'cầu cứu' vì bị đồn là đàn ông đóng giả - Ảnh 2

Cùng năm đó, Trần Đô Linh tham gia bộ phim Tai trái của Tô Hữu Bằng và chính thức bước chân vào làng giải trí. Cô góp mặt trong một số tác phẩm như: Thất Nguyệt và An Sinh, Ngọc lâu xuân, Tam xoa kích…

 

Năm nay, Trần Đô Linh góp mặt trong nhiều dự án truyền hình gây chú ý và được nhận xét diễn xuất ngày càng thăng hạng.

Bộ phim Chim nhạn trở về ra mắt hồi đầu năm giúp Trần Đô Linh trở thành gương mặt được săn tìm trên khắp mạng xã hội Trung Quốc. Ngoài ra, Trần Đô Linh còn đang đảm nhận vai chính trong phim Nguyệt lân ỷ kỷ do nhà văn Quách Kính Minh làm đạo diễn.

Trần Đô Linh trở thành tâm điểm bàn luận sau khi tham dự một sự kiện hôm 8/6. Loạt ảnh nữ diễn viên tại sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm và được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

