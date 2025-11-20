Bạch Kính Đình vướng nghi vấn có thái độ không tốt với nhân viên

Sao quốc tế 20/11/2025 16:19

Tất cả nam nghệ sĩ có tiêu chí tên 3 chữ và từng làm đại sứ thương hiệu Louis Vuitton bị lôi vào cuộc thảo luận, như Chu Nhất Long, Vương Gia Nhĩ (Jackson Wang) Vương Hạc Đệ và Bạch Kính Đình.

Theo truyền thông Trung Quốc, tin đồn nhắc đến Bạch Kính Đình đã lan truyền trên Weibo sau khi có bài đăng tố cáo rằng một nam nghệ sĩ nổi tiếng tên gồm 3 chữ - đồng thời là đại sứ của Louis Vuitton - đã tỏ ra thân thiện với một nhân viên bán hàng trong lúc chụp ảnh, nhưng sau đó lập tức quay lưng gửi đơn khiếu nại lên trụ sở chính của thương hiệu.

Bài đăng cho biết, đơn khiếu nại dẫn đến việc toàn bộ nhân viên làm việc ngày hôm đó bị xử lý kỷ luật. Thông tin này khiến cộng đồng mạng suy đoán sôi nổi về danh tính nam nghệ sĩ được nhắc đến.

Bạch Kính Đình vướng nghi vấn có thái độ không tốt với nhân viên - Ảnh 1

Ban đầu, tất cả nam nghệ sĩ có tiêu chí tên 3 chữ và từng làm đại sứ thương hiệu Louis Vuitton bị lôi vào cuộc thảo luận, như Chu Nhất Long, Vương Gia Nhĩ (Jackson Wang) Vương Hạc Đệ và Bạch Kính Đình.

Tuy nhiên, tình hình thay đổi khi người đăng bài trả lời các bình luận và loại dần từng cái tên. Người này khẳng định rõ: “Không phải Vương Hạc Đệ, cũng không phải Chu Nhất Long”.

Sau đó, một bình luận hỏi thẳng: “Có phải là Cung Tuấn hay Bạch Kính Đình không?”. Đáp lại, người đăng bài phủ nhận tin đồn nhắc đến Cung Tuấn, nhưng hoàn toàn không đề cập về Bạch Kính Đình.

Sự im lặng đó lập tức thổi bùng cuộc tranh luận, vì nhiều người xem đây là dấu hiệu ám chỉ ngôi sao có thái độ không tốt chính là Bạch Kính Đình.

Bạch Kính Đình vướng nghi vấn có thái độ không tốt với nhân viên - Ảnh 2

Hình ảnh của Bạch Kính Đình - nam chính “Khó dỗ dành - bắt đầu lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội khi sự suy đoán ngày càng gia tăng. Tên của anh cũng lọt vào bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm trên Weibo.

Cả Louis Vuitton lẫn các nghệ sĩ bị réo tên đều không phản hồi về tin đồn lan truyền. Song, vụ kiện đang khiến những tin tức tiêu cực liên quan đến thái độ của Bạch Kính Đình trong quá khứ bị “đào” lại.

Hồi đầu năm ngoái, trong màn trình diễn kết hợp với Ngụy Đại Huân và Ngụy Thần trên chương trình Xuân Vãn của đài CCTV, Bạch Kính Đình bị tố cố tình mặc trang phục khác màu so với 2 đồng nghiệp để bản thân trở thành người nổi bật nhất. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục chịu chỉ trích vì “chiếm" vị trí của đồng nghiệp trên sân khấu, khiến họ không thể di chuyển trong tiết mục.

Ồn ào này đã kéo theo hàng loạt tranh cãi khác nhắm vào nam diễn viên. Anh bị cho là nhiều lần “chơi xấu” đồng nghiệp, dùng “chiêu trò" để nâng cao danh tiếng.

