Siêu xe tông ô tô khách đỗ ven đường, một người tử vong thương tâm

Đời sống 20/11/2025 15:14

Khoảng 1h10 ngày 20/11, trên đường Bãi Cháy, đoạn trước khách sạn Thái Hà, xe Mercedes Maybach do tài xế 25 tuổi điều khiển, hướng từ cầu Bãi Cháy về vòng xuyến Cái Dăm, đã đâm mạnh vào ôtô khách đang đỗ bên lề đường ở hướng ngược lại.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 1h10 ngày 20/11/2025, trên đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra.

Tại thời điểm đó, xe ôtô Mercerdes Maybach biển kiểm soát 30E - 66888 do T.T.H (sinh ngày 26/7/2000, trú tại khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) chở theo 1 người đàn ông ngồi phía (sinh năm 1992) đi hướng từ cầu Bãi Cháy đến vòng xuyến Cái Dăm đã lao vào xe ôtô khách biển kiểm soát 29E -24319 đang đỗ bên lề đường theo hướng ngược lại.

Siêu xe tông ô tô khách đỗ ven đường, một người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, 2 người trên xe Maybach bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy. Tuy nhiên, người ngồi sau bị thương nặng đã không qua khỏi.

2 xe ôtô bị hư hỏng nặng sau cú đâm quá mạnh, ở tốc độ cao. Chiếc Maybach tan nát, bung cửa sau bên trái.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

