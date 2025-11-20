Vợ con bỏ đi, tá hỏa phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM

Đời sống 20/11/2025 05:30

Tối 19/11, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong phòng trọ, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 19/11, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường An Phú khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong tại phòng trọ.

Nạn nhân tên T.V.T.E. (27 tuổi, quê Cần Thơ), là công nhân đang ở trọ trên đường Bình Chuẩn 62, phường An Phú (trước đây thuộc TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Vợ con bỏ đi, tá hỏa phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM - Ảnh 1
Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà xác  - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, anh E. không đến công ty làm việc vào ngày 19/11. Chiều cùng ngày, đồng nghiệp đến tìm anh E. tại phòng trọ thì phát hiện người này đã tử vong.

Qua xác minh, anh E. cùng vợ và 2 con thuê trọ sống tại đây từ năm 2022. Vài ngày trước, giữa nạn nhân và vợ xảy ra mâu thuẫn. Người vợ sau đó dẫn con đi nơi khác.

Vợ sát hại chồng do không khuyên được chồng ngừng nhắn tin tán gái

Vợ sát hại chồng do không khuyên được chồng ngừng nhắn tin tán gái

Ngày 19/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lầu Y Chò (SN 1989, trú xã Mường Xén, Nghệ An) về tội “Giết người”.

