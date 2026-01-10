Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Đời sống 10/01/2026 05:15

Hai vợ chồng đang chở nhau bằng xe máy lưu thông trên Quốc lộ 19 thì bị xe tải tông từ phía sau khiến cả hai tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 9/1, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 19, đoạn qua xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai, khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ.

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Vụ tai nạn xảy ra vào 7h20 cùng ngày. Thời điểm trên, anh T.M.Q. (SN 2002, trú tại xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 86C-128.xx, lưu thông theo hướng từ Mang Yang đi phường Pleiku, Gia Lai.

Khi đến km136+350 quốc lộ 19, đoạn qua thôn Linh Nham, xã Mang Yang, ô tô tải do anh Q. điều khiển bất ngờ va chạm mạnh với xe máy mang biển kiểm soát 81AB-143.xx, do ông N.V.T. (SN 1982, trú tại xã Lơ Pang, Gia Lai) lái, chở theo vợ là bà N. (SN 1979), đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm đã khiến vợ chồng ông T. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế ô tô tải không chú ý quan sát, dẫn đến va chạm với xe máy. 

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong - Ảnh 2Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong - Ảnh 3
Thời khắc 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải từ phía sau tông tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khi các xe đang lưu thông trên Quốc lộ 19, ở đoạn đường có vạch kẻ liền thì bất ngờ một xe tải nhỏ giảm tốc độ để rẽ trái vào đường nhánh. Lúc này, một xe tải lớn buộc phải dừng lại chờ xe phía trước sang đường.

 

Tuy nhiên, xe tải biển kiểm soát 86C-128.93 do tài xế Trần Minh Quang điều khiển đang đi tốc độ khá nhanh. Do không kịp giảm tốc độ dừng xe lại nên tài xế Quang đã đánh lái về phía bên phải tránh đâm trực diện vào đuôi xe tải phía trước và tông trúng xe máy của vợ chồng ông T. và bà N.

Sau khi xảy ra tai nạn, xe tải biển kiểm soát 86C-128.93 chạy thêm một đoạn rồi mới dừng lại.

Ăn phải thịt hộp làm từ lợn bệnh nguy hiểm đến mức nào?

Ăn phải thịt hộp làm từ lợn bệnh nguy hiểm đến mức nào?

Vụ việc hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được tập kết để sản xuất thực phẩm đóng hộp tại Hải Phòng đang khiến dư luận không khỏi lo lắng nếu ăn phải sẽ nguy hiểm như thế nào?

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Cứu 7 du khách đuối nước khi tắm biển Nha Trang

Cứu 7 du khách đuối nước khi tắm biển Nha Trang

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Không ngờ rau húng quế bán rẻ như cho ở chợ Việt, siêu bổ dưỡng, ngừa đủ bệnh

Không ngờ rau húng quế bán rẻ như cho ở chợ Việt, siêu bổ dưỡng, ngừa đủ bệnh

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', rước lộc về nhà, phúc lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', rước lộc về nhà, phúc lộc sâu dày cả đời giàu sang, con cái xuất chúng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/1/2026), sổ vàng đã điểm tên 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Cuối ngày hôm nay (10/1/2026), sổ vàng đã điểm tên 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Mẹ chồng xông vào phòng tân hôn đưa ra yêu cầu 'dị hợm', tôi quyết định ly hôn ngay khi trời vừa sáng

Mẹ chồng xông vào phòng tân hôn đưa ra yêu cầu 'dị hợm', tôi quyết định ly hôn ngay khi trời vừa sáng

Tâm sự gia đình 8 giờ 4 phút trước
Bắt quả tang chồng 'tằng tịu' ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà chỉ 'ngọt như mía lùi' để chuẩn bị cú chốt hạ kinh hoàng

Bắt quả tang chồng 'tằng tịu' ngay đêm tân hôn, tôi không đánh ghen mà chỉ 'ngọt như mía lùi' để chuẩn bị cú chốt hạ kinh hoàng

Tâm sự gia đình 8 giờ 7 phút trước
Quyết không nhẫn nhịn cô em chồng 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi tung chiêu 'chốt hạ' khiến cô ta cạch đến già

Quyết không nhẫn nhịn cô em chồng 'đâm bị thóc chọc bị gạo', tôi tung chiêu 'chốt hạ' khiến cô ta cạch đến già

Tâm sự Eva 8 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 10/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh.

Tử vi thứ Bảy 10/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/1/2026: Đảo chiều tăng vọt, vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/1/2026: Đảo chiều tăng vọt, vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp Thần Tài báo mộng, ĐỎ cả tình lẫn tiền, chuyển họa thành phúc, cuộc sống rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/1/2026, 3 con giáp Thần Tài báo mộng, ĐỎ cả tình lẫn tiền, chuyển họa thành phúc, cuộc sống rực rỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu 7 du khách đuối nước khi tắm biển Nha Trang

Cứu 7 du khách đuối nước khi tắm biển Nha Trang

Ăn phải thịt hộp làm từ lợn bệnh nguy hiểm đến mức nào?

Ăn phải thịt hộp làm từ lợn bệnh nguy hiểm đến mức nào?

Rùng mình người đàn ông mua gần 2 tấn dầu mỡ đã qua sử dụng để bán ra thị trường

Rùng mình người đàn ông mua gần 2 tấn dầu mỡ đã qua sử dụng để bán ra thị trường

NÓNG: Nestlé Việt Nam thu hồi 'phòng ngừa' nhiễm độc 17 lô sữa dành cho trẻ nhỏ

NÓNG: Nestlé Việt Nam thu hồi 'phòng ngừa' nhiễm độc 17 lô sữa dành cho trẻ nhỏ

Thương tâm: Xe ben tông nữ công nhân tử vong ở TP.HCM

Thương tâm: Xe ben tông nữ công nhân tử vong ở TP.HCM

Bàng hoàng người phụ nữ bị túm tóc, đánh tại hành lang chung cư

Bàng hoàng người phụ nữ bị túm tóc, đánh tại hành lang chung cư