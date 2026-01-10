Hai vợ chồng đang chở nhau bằng xe máy lưu thông trên Quốc lộ 19 thì bị xe tải tông từ phía sau khiến cả hai tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 9/1, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 19, đoạn qua xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai, khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí Vụ tai nạn xảy ra vào 7h20 cùng ngày. Thời điểm trên, anh T.M.Q. (SN 2002, trú tại xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 86C-128.xx, lưu thông theo hướng từ Mang Yang đi phường Pleiku, Gia Lai.

Khi đến km136+350 quốc lộ 19, đoạn qua thôn Linh Nham, xã Mang Yang, ô tô tải do anh Q. điều khiển bất ngờ va chạm mạnh với xe máy mang biển kiểm soát 81AB-143.xx, do ông N.V.T. (SN 1982, trú tại xã Lơ Pang, Gia Lai) lái, chở theo vợ là bà N. (SN 1979), đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm đã khiến vợ chồng ông T. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế ô tô tải không chú ý quan sát, dẫn đến va chạm với xe máy. Thời khắc 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải từ phía sau tông tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khi các xe đang lưu thông trên Quốc lộ 19, ở đoạn đường có vạch kẻ liền thì bất ngờ một xe tải nhỏ giảm tốc độ để rẽ trái vào đường nhánh. Lúc này, một xe tải lớn buộc phải dừng lại chờ xe phía trước sang đường. Tuy nhiên, xe tải biển kiểm soát 86C-128.93 do tài xế Trần Minh Quang điều khiển đang đi tốc độ khá nhanh. Do không kịp giảm tốc độ dừng xe lại nên tài xế Quang đã đánh lái về phía bên phải tránh đâm trực diện vào đuôi xe tải phía trước và tông trúng xe máy của vợ chồng ông T. và bà N. Sau khi xảy ra tai nạn, xe tải biển kiểm soát 86C-128.93 chạy thêm một đoạn rồi mới dừng lại.

