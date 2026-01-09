Thu mua dầu ăn, mỡ heo đã qua sử dụng từ các cơ sở kinh doanh ăn uống, lò quay heo để bán lại kiếm lời, ông P.Q.K. (trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) vừa bị công an phát hiện khi đang tàng trữ hơn 1,9 tấn dầu mỡ chuẩn bị đưa ra thị trường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 8/1, Công an xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện ông P.Q.K. (58 tuổi, trú tại xã Phước Giang) trữ một lượng lớn dầu ăn, mỡ heo và nhớt thải.

Qua kiểm tra, công an xác định tại nhà ông K. có gần 1,6 tấn dầu ăn, 0,4 tấn mỡ heo đã qua sử dụng cùng một lượng lớn nhớt thải.

Số mỡ heo, dầu ăn đã qua sử dụng được tập kết cùng với dầu nhớt thải tại nhà ông K. - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, làm việc với cơ quan công an, ông K. khai nhận thu mua dầu mỡ đã qua sử dụng từ các cơ sở kinh doanh ăn uống, lò quay heo để bán lại kiếm lời.

Tại thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Công an xã Phước Giang đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số dầu mỡ để tiếp tục xác minh nguồn gốc cũng như làm rõ nơi tiêu thụ.

