Ngày 9/1, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm nữ công nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 8h30 ngày 9/1, tài xế điều khiển xe ben biển số 61C-253.xx trên đường DH1, khu phố Hòa Phú 1, phường Bình Dương (trước đây thuộc TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Khi đến điểm giao với đường N12, phương tiện xảy ra va chạm với xe máy biển số 60B2-743.xx do chị B.T.T.H. (25 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển. Vụ va chạm làm chị H. bị xe ben cán tử vong tại chỗ, chiếc xe máy lọt dưới gầm xe ben và bị phương tiện này kéo đi khoảng 30m.

Nhận tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08 Công an TPHCM) và Công an phường Bình Dương đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Vụ tai nạn làm nữ công nhân tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào ngày 8/1, tại km12+990 thuộc tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh.

VTào thời điểm trên, xe tải BKS 60C-263.xx lưu thông trên cao tốc theo hướng từ các tỉnh miền Tây đi TPHCM.

Khi đến địa điểm trên, phương tiện này bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe container BKS 29H-806.xx, kéo theo rơ-moóc 29R-052.xx, do tài xế Nguyễn Xuân C. điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Va chạm mạnh khiến đầu xe tải bẹp dúm, dính chặt vào đuôi xe container, khiến tài xế tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai xe nằm chắn ngang một làn đường, gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân. Qua kiểm tra nhanh, tài xế xe đầu kéo Nguyễn Xuân C. không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

