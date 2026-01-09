Danh tính tài xế lao vun vút rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn kêu cứu

Đời sống 09/01/2026 11:28

Liên quan đến vụ tài xế xe khách sau va chạm đã phóng nhanh, lạng lách, cúp đầu trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương đuổi theo ô tô tải khiến hành khách lo sợ và van xin, sau đó trên mạng tiếp tục xuất hiện một video được quay trước lúc xảy ra vụ việc, và đây cũng được xem là nguồn cơn của vụ rượt đuổi.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 8/1, liên quan đến vụ “Tài xế ô tô khách lạng lách rượt đuổi xe tải sau cú va chạm”, cơ quan công an đã mời làm việc và bước đầu tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Qua tin báo của người dân và phản ánh đến số điện thoại Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) về việc tài xế ô tô khách có các hành vi nguy hiểm như: đuổi theo xe tải với tốc độ cao, liên tục lạng lách cúp đầu, quay nhiều vòng tại ngã tư.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) đã mời lái xe lên làm việc. Bước đầu cảnh sát xác định, người điều khiển ô tô khách là ông N.Đ.T. (44 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) là tài xế của hãng xe H.H., chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - Chợ Gạo - Mỹ Tho.

Danh tính tài xế lao vun vút rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn kêu cứu - Ảnh 1
Tài xế T. làm việc với lực lượng CSGT - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại cơ quan công an, tài xế ô tô khách trình bày, vào tối 7/1, ông T. lái ô tô khách lưu thông từ cao tốc TPHCM - Trung Lương, khi ra hết đường cao tốc đến đoạn đường dẫn hướng về Trung Lương thì xảy ra va chạm nhẹ với xe tải.

Sau sự việc, thấy tài xế xe tải va vào gương ô tô khách mà không dừng lại để giải quyết, còn bỏ chạy về hướng ngã tư Đồng Tâm, ông T. đã lái xe đuổi theo để yêu cầu tài xế giải quyết.

 

Quá trình điều khiển phương tiện, ông T. đã chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, chuyển làn liên tục, quay đầu tại ngã tư để đuổi theo xe tải.

Làm việc với CSGT, ông T. thừa nhận các hành vi vi phạm và thừa nhận do quá nóng vội, sợ công ty xử phạt nên đã đuổi theo xe tải.

Danh tính tài xế lao vun vút rượt đuổi xe tải khiến hành khách hoảng loạn kêu cứu - Ảnh 2
Chiếc xe tải xảy ra va chạm với xe khách Hùng Hiếu trước khi xảy ra cuộc rượt đuổi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ các hành vi vi phạm của tài xế và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chiều 8/1, lãnh đạo phường Hà Đông, TP Hà Nội cho biết nam chủ nhà, 66 tuổi đã qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

